Davidsfonds organiseert grootste literaire brunch van Vlaanderen

Overal in Vlaanderen zullen tientallen auteurs het beste van zichzelf geven. Dat laat organisator Het Davidsfonds weten.

Vorig jaar sprongen zo'n 200 afdelingen van Het Davidsfonds mee op de kar. Ze mochten ongeveer 12.000 bezoekers verwelkomen. Schrijvers zoals Lize Spit, Saskia De Coster, Christophe Vekeman, Annelies Verbeke, Chris De Stoop en Griet Op de Beeck komen vertellen over hun carrière en lezen voor uit eigen werk, maar er zijn bijvoorbeeld ook theatervoorstellingen en literaire wandelingen.

Nieuw dit jaar is de website www.toastliterair.be, die alle activiteiten bundelt. Daarop kunnen geïnteresseerden heel gemakkelijk opzoeken welke activiteiten er plaatsvinden in hun buurt of hun provincie - welke auteurs er waar te gast zijn, bijvoorbeeld. (Belga)