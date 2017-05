Alweer een stripklassieker met een make-over: Robbedoes krijgt nieuwe versie

Nu woensdag verschijnt het eerste album van Robbedoes Special. De nieuwe adaptie van de Robbedoes en Kwabbernoot-reeks werd geschreven door Marc Legendre en getekend door Charel Cambré. Voor het eerst mogen twee Vlamingen aan de slag met de reeks die vooral door André Franquin werd grootgemaakt. Peter van de nieuwe reeks is Guga Baúl.

'Wij stelden hen eerst een ander project voor, maar zijzelf antwoordden dat ze écht graag met Robbedoes aan de slag wilden', zegt Alexis Dragonetti, CEO van Ballon Media. 'Kwam perfect uit, want we wilden al langer iets doen met onze iconische reeksen.'

Robbedoes Special is niet de eerste herwerking of sequel op een klassieke Belgische strip die de laatste maanden werd gelanceerd. Suske en Wiske kregen Amoras en J. Rom, De Rode Ridder wordt binnenkort Red Rider en ook Jommeke, een ander icoon van Ballon Media, krijgt een volwassen variant.

Maar 'de nieuwe Robbedoes' blijft een familiestrip, zegt Dragonetti. 'Het blijft een familiestrip, maar dan met een nieuwe dynamiek. Er zal nog steeds iets te vinden zijn voor vader, moeder, zoon en dochter.' In het nieuwe verhaal vertrekken Robbedoes en Kwabbernoot op roadtrip en ontmoet het duo een levensechte pop met articiële intelligentie.

Robbedoes ging tijdens zijn bestaan al door een heleboel handen. Het oorspronkelijk personage is een geesteskind van Robert Velter, alias Rob-Vel. Zijn vriend Kwabbernoot komt van Jijé. In 1947 nam Franquin het over. Later maakten vooral Tome en Janry, die ook De kleine Robbe bedachten, veel indruk.

Het eerste album, Happy Family, verschijnt op 31 mei, de volgende twee volgen in december en in begin 2018'