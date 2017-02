60 jaar Guust Flater: 10 tips van Guust tegen burn-, fade- en bore-outs

Guust Flater, de geestigste creatie van de Belgische stripreus André Franquin, wordt 60. Guust begon zijn carrière als postsorteerder en archivaris op 28 februari 1957 bij uitgeverij Dupuis. Hij mag dan bijna pensioengerechtigd zijn, en bovendien 'de allerslechtste jongste bediende van de wereld': hij blijft een (anti)held voor onze tijd.

Lang voor Steve Jobs of Mark Zuckerberg besefte hij al het belang van een tikkeltje chaos op de werkplek. Vandaag leest Guust Flater als een antidotum voor burn-, fade- en bore-outs.

Het verjaardagsalbum 'Flaters verjaardag' bundelt de 60 geestigste gags uit de meer dan 900 die Franquin er bedacht. Wij destilleerden daaruit 10 tips van Gaston Lagaffe tegen psychologisch onheil op de werkvloer.

1. Kook eens voor de collega's:

Iedereen houdt van lekker eten én je kan bewijzen dat je meer bent dan de m/v die cijfers in een Excell mikt. U kan met een slimme menukeuze meteen ook bewijzen dat u uw collega's kent. Tips: moslims eten geen varken, joden halen de neus op voor de combinatie vlees en zuivel en hipsters gaan dood van gluten.

2. Maak ruimte voor romantiek (of op zijn minst vriendelijkheid):

Amourettes op het werk worden dan wel sterk afgeraden, er is niets mis met een luide GOEDEMORGEN! bij het binnenkomen, drie kussen voor een verjaardag of vragen hoe het met een zieke ouder/zoon/dochter/hond gaat.

3. Speel creatieve ideeën door aan uw site-manager:

Een likje fluogroene verf, een sanseveria of een confettikanon: slechts één kleine moeite voor uw site-manager, maar een geweldige oppepper voor uw kantoorlandschap.

4. Blijf niet altijd binnen:

Zelfs al nam uw site-manager bovenstaande ter harte, het loont ook om af en toe de werkplek te verlaten. Loop op de middagpauze eens een blokje rond, ga met collega's wandelen/joggen in het park of spring eens binnen in de dierentuin: dieren hebben een weldadig effect op onze stresslevels.

5. Sport met de collega's:

De weldaden van sport zijn uitvoerig bewezen: uw stress zakt, het maakt het hoofd leeg en een blessure opgelopen tijdens een wedstrijdje voetbal met de collega's levert u met een beetje geluk wat ziekteverlof op!

6. Zoek een plekje op kantoor waar u tot rust komt:

Af en toe de stilte opzoeken: doen. Beter dat dan een collega kwaad aankijkend 'SSSSSSSST!!!' sissen.

7. Hou het ordelijk:

Guust en Albert Einstein ('Als een rommelig bureau wijst op een rommelig hoofd, waar wijst een leeg bureau dan op?') zullen het tegenspreken, maar een beetje orde en netheid zorgt voor rust.

8. Verzin creatieve manieren om u te verplaatsen op kantoor:

Leen de step van uw zoon, de rolschaatsen van uw dochter of de rollator van uw grootje: alles wat niet al te veel lawaai maakt of CO2 uitstoot kan dienen om uw verplaatsingen spanend en avontuurlijk te maken. Behalve een Segway. Een Segway is nooit een optie. (Google 'Segway', 'uitvinder' en 'verongelukt' als u ons niet gelooft.)

9. Geef collega's voldoende erkenning:

Aangezien u uw collega's soms meer te zien krijgt dan uw partner of beste vrienden: behandel ze ook een beetje zo, en druk voldoende uw waardering uit: een kosteloze investering met een indrukwekkende return on investment.

10. Als de poetsvrouw/man langskomt, laat een verrassing achter op uw bureau

Heb oog voor de collega's die het onzichtbare werk verrichten. Vaak zijn zij de enige die echt onmisbaar zijn.

Naar aanleiding van 60 jaar Guust Flater worden zijn 60 beste grappen gebundeld in het album Flaters verjaardag.

Alle 22 albums van Guust Flater worden bovendien vanaf juni chronologisch en in hardcover heruitgebracht, netjes voorzien van een nieuwe lettering en bijgewerkte vertaling.