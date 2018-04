Acteur Frank Aendenboom overleden

Aendenboom is onder meer bekend van zijn rollen in de jeugdreeksen Johan en de Alverman (1965) en Dirk van Haveskerke (1978), maar meer recent was hij te zien in onder andere Lili en Marleen (1994-2010), Matroesjka's (2005) en Crimi Clowns (2012-2017). Daarnaast verscheen hij ook in meer dan veertig films, waaronder De leeuw van Vlaanderen (1985), Hector (1987) en Frits & Freddy (2010).

Niet alleen op het scherm, maar ook op de planken was Aendenboom te zien. Zo was hij medeoprichter van het Antwerpse theatergezelschap Het Raamtheater, waar hij zowel acteerde als regisseerde.

In september 2014 kondigde Aendenboom aan dat hij zou stoppen met acteren. 'Ik heb nooit voor mijn plezier geacteerd', liet hij toen optekenen in Dag Allemaal. 'Ik ben er ooit aan begonnen, omdat ik merkte dat ik er nogal goed in was. Maar voor de rest... Je moet iets doen om de kost te verdienen, hé. In ieder geval: ik ga dat acteren dus niet missen.' Enkel voor Crimi Clowns wilde hij nog in de huid van 'Jos den dief' kruipen.

Aendenboom was de zoon van actrice Gella Allaert, die in 2002 overleed op 91-jarige leeftijd. Hij was ook een tijdlang getrouwd met actrice Rosemarie Bergmans (74), die hij ontmoette op de set van Johan en de Alverman.

Op vrijdagvoormiddag 6 april vindt een publieke afscheidsplechtigheid plaats in Antwerpen. Hij zal later in intieme kring neergelaten worden op zee.