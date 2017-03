125 jaar Vita Sackville-West, de vrouw voor wie Virginia Woolf 'Orlando' schreef

Vrijgevochten, lesbisch, polygaam én de minnares van Virginia Woolf: het leven van de Engelse schrijfster Vita Sackville-West leest als een moderne roman. Toch is het alweer 125 jaar geleden dat ze te wereld kwam. Alles wat u moet weten over deze rebel in hart en tuinieren.