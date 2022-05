Vijf redenen waarom u deze zomer maar beter niet naar Texas reist

In de gloednieuwe A24-slasher X kleurt de grond in Texas andermaal bloedrood. Doorheen de jaren leerden horrorfilms u dat Texas allesbehalve een veilige bestemming is – en het gevaar beperkt zich heus niet tot kettingzagen.

X © Christopher Moss

1. X 2022

Sinds vorige week kunt u in de Belgische zalen gaan kijken naar X, de nieuwe slasher uit de stal van A24, de distributeur die u al liet huiveren met The Witch, Hereditary en talloze andere horrorfilms voor hipsters. In X trekt een filmploeg naar een afgelegen landhuis in Texas om er een pornofilm op te nemen, zonder de verhuurder van hun intenties in te lichten. Toegegeven, dat is niet de meest sympathieke zet, maar de reactie van de huisbaas is wel erg extreem. Zelfs de meest preutse pastoor van het dorp zou medelijden krijgen met de onzedige cameraploeg.

VFW © National

2. VFW 2019

Ook wie zijn broeksriem wel dicht houdt, wordt in de Texaanse horrorfilm soms in chaotische situaties geworpen. In VFW – voluit: veterans of foreign wars – komt een groep Vietnamveteranen samen in hun favoriete café, waar de avond eens niet dankzij alcohol ontspoort. Hun feest wordt vergald door een jonge vrouw die zich komt verstoppen voor een groep moordlustige punkers van wie ze drugs gestolen heeft. De verslavende designer drug heet ‘hype’, en daarmee wordt de stijl van VFW meteen goed benoemd: de film is enorm gewelddadig, vol campy verwijzingen naar de jaren tachtig en werd in felle neonkleuren gefilmd.

House of 1000 Corpses © National

3. House of 1000 Corpses 2003

Andere personages raken dan weer in de penarie door zelf het lot te tarten. House of 1000 Corpses is de debuutfilm van Rob Zombie, die voordien al een succesvolle muziekcarrière had uitgebouwd. Ook hij liet zich inspireren door de Texaanse woestijn en de vele seriemoordenaars die er al gefilmd werden. In House of 1000 Corpses trekken twee jonge koppels doorheen de zuiderse staat, op zoek naar sterke verhalen over lokale seriemoordenaars. Ze vinden exact wat ze zoeken, al hadden ze wellicht niet verwacht dat ze zelf een onderdeel zouden worden van die urban legends.

The Bad Batch © National

4. The Bad Batch 2016

Ook kannibalisme is de zandvlakten van Texas niet vreemd. The Bad Batch toont een alternatieve toekomst waarin criminelen niet opgesloten worden, maar gewoon in de woestijn worden gedropt. Daar worden ze aan hun lot overgelaten, en aan de plaatselijke kannibalen. Amper een kwartier na het begin van de film is ons hoofdpersonage al een arm en een been kwijtgespeeld aan de magen van een hongerig koppel. Toch biedt de film minder pulpy entertainment dan u op basis van deze korte inhoud zou denken. Regisseuse Ana Lily Amirpour, vooral bekend van A Girl Walks Home Alone at Night, maakte er een bizarre, bijna meditatieve film van, waarin de droogte van de woestijn nog meer pijn doet dan de tandafdrukken in mensenvlees.

Planet Terror © National

5. Planet Terror 2007

De titel van deze cultfilm lijkt misschien interplanetaire chaos te beloven, maar vergis u niet: ook hier bevindt het slagveld zich binnen de grenzen van Texas. Daarnaast wordt de slachtpartij niet door aliens georganiseerd, wel door zombies – geef toe: die konden in dit lijstje niet ontbreken. Oorspronkelijk werd Planet Terror uitgebracht als deel van het Grindhouse-project, waarvan Tarantino’s Death Proof (dat zich eveneens in Texas afspeelt) de andere helft vormde. Deze bijdrage van Robert Rodriguez was evenwel de leukere van de twee. Naast slijmerige zombies krijgt u nog een hoop explosies, motorraces, helikoptermoorden, losgeslagen verpleegsters met grote injectienaalden en een vrouw wiens been vervangen werd door een machinegeweer te zien. Al is dat misschien net een reden om wél naar Texas te reizen.