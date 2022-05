© National

Dankzij films als I, Daniel Blake en The Wind That Shakes the Barley staat de 85-jarige Ken Loach niet bepaald bekend als iemand die feelgoodcinema maakt. Wanneer u leest dat The Angels’ Share zijn titel ontleent aan de twee procent whisky die verdampt tijdens het rijpingsproces in eiken tonnen, ziet u de beelden van miserabele alcoholici misschien al voor uw ogen flitsen. Vergis u niet: in deze film uit 2012 wil de veterane regisseur u zowaar aan het lachen brengen. Enkel het uitgangspunt van dit komische drama verraadt Loach’ voorkeur voor maatschappelijke thema’s. The Angels’ Share gaat over een jonge vader die op het nippertje ontsnapt aan een gevangenisstraf. Kort daarna bezoekt hij met een groep vrienden een whiskybrouwerij, een uitje dat verrassend genoeg niet tot bacchanale toestanden leidt, maar de protagonist net inspireert om zijn leven te verbeteren. Voor een keer kunt u al glimlachend de sociaal-realistische wereld van Ken Loach bezoeken.