Stavroz***

Uitverkochte zalen telkens ze bij ons een podium bestijgen, internationale tournees (die hen ook al op de affiche van Coachella deden belanden), streamingcijfers die over alle platformen heen aandikken tot negen nullen: niet slecht voor een kwartet uit Gent dat nu pas met een debuutalbum op de proppen komt. De electro-akoestische methodiek die producers IJsbrand De Wilde en Gert Beazar, samen met muzikanten Maxim Helincks en Pieter De Meester, hanteren om (deep)house te verzoenen met jazzy toonaarden en orkestrale arrangementen is dan ook even aanstekelijk als vlot verteerbaar. Alsof het schuchtere neefje van Stuff de afterparty mag organiseren, en daarvoor rijkelijk met kussentjes en kaarsjes heeft zitten strooien. Om maar te zeggen: Mindibu is evenveel aangewezen voor een feestje in het hoofd als voor de kuiten.

Mindibu dance Moodfamily