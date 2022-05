© National

Van uw oma tot uw kleine broertje: anno 2022 draagt iederéén sneakers. In het VTM Go-programma Sneak Peek duikt Hakim Chatar in de wereld van de sneakerheads. ‘Het programma is laagdrempeliger dan de echte sneakershows die momenteel furore maken. Ik ga langs bij verzamelaars en bij bekende sneakerlovers als youtuber Acid, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en acteur Nicolas Caeyers. Om in hun kast te kijken, en om te zien hoe verslaafd ze zijn aan het schoeisel.’

Voor sneakerheads zijn sneakers niet zomaar een schoeisel, maar een levensstijl. Hoe verslaafd ben jij?

Hakim Chatar: Ik beschouw mezelf eerder als een liefhebber dan als een rasechte sneakerhead. Vroeger was ik een windowshopper. Ik kon niet alle sneakers betalen die ik wilde. Pas toen ik mijn eerste volwaardige job gevonden had, ben ik massaal sneakers beginnen te kopen. Dat liep wat uit de hand, waardoor ik een deel van mijn collectie verkocht heb. Maar de liefde is er altijd gebleven.

Je hebt dus geen last van OSD?

Chatar: Sorry, wat?

Obsessive Sneaker Disorder, een stoornis waar naar verluidt veel sneakerheads aan lijden.

Chatar: Vroeger wel, moet ik toegeven. Nu koop ik meer sneakers voor mijn eenjarige zoon dan voor mezelf. Ik maak meer weloverwogen keuzes, in samenspraak met mijn vriendin. Wil ik deze schoenen echt? Ga ik er moeite voor doen? Ik heb leren loslaten: als ik een bepaald type schoenen niet vind, dan heb ik ze niet. Al intrigeert de jacht naar sneakers mij wel. Het is een moderne variant van postzegels verzamelen. Ik koop ze vooral omdat ik ze mooi vind, en om ze te dragen bij een outfit die ik nog niet heb, maar wel wil. Of omgekeerd.

Een rare, maar zeker geen slechte redenering.

Chatar: Ik koop geen schoenen met de intentie om ze binnen vijf jaar aan een veel hogere prijs te verkopen. Die hele resale-markt is enorm aan het boomen.

Waarom is de sneakerbusiness volgens jou zoveel geld waard?

Chatar: Door de exclusiviteit. Als iets gelimiteerd is, springen mensen op de kar. Als je weet dat er op voorhand tickets voor Tomorrowland te verkrijgen zijn, dan weet je ook dat de server binnen de kortste keren plat zal liggen. Hetzelfde geldt voor sneakers. Je kunt alles krijgen wat je maar wilt, zolang je ervoor betaalt. Steeds meer boutiques verdwijnen omdat grote merken hun sneakers op hun eigen platformen willen verkopen.

Sneak Peek is het eerste onlineprogramma dat je host. Viel het mee?

Chatar: Het is een leerproces. Ik entertain graag mensen op sociale media, maar zodra er een camera voor je staat, bereik je een ander niveau. Nu ben ik een A-klasse BV geworden. (lacht)