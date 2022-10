Radiopresentator Koen Fillet verlaat VRT

Koen Fillet verlaat de VRT. Dat heeft de 59-jarige radiopresentator dinsdag zelf aangekondigd op Twitter en Facebook. De openbare omroep bevestigt het nieuws. Hij gaat zich toeleggen op het maken van podcasts en schilderen.

Fillet is vooral bekend om zijn werk bij Radio 1. Hij presenteerde onder meer “Levende lijven” en samen met Sven Speybrouck “Jongens en wetenschap” en in “Interne keuken”.

Na meer dan 35 jaar heeft hij dinsdag zijn ontslagbrief ingediend en verlaat hij de Reyerslaan.

“Het waren 35+ boeiende jaren. Ik heb mogen werken met prachtige mensen met wie ik mooie radio heb kunnen maken. Levende Lijven, Jongens en Wetenschap, Feyten en Fillet en #InterneKeuken zijn programma’s waar ik trots op ben”, schrijft Filet op Facebook. “Maar het is tijd voor iets nóg avontuurlijkers.”

Fillet benadrukt dat hij de openbare omroep “in goede verstandhouding” verlaat. Het einde van ‘Interne Keuken’ heeft in zijn beslissing wel een rol gespeeld. “Maar doorslaggevend was dat niet. Wel het verlangen andere dingen te gaan doen”, aldus Fillet.

Hij wil zich nu toeleggen op kunst en podcasts. “Het schildersatelier is dé plek waar ik me buiten de tijd bevind. Ik ga daar veel vaker zijn. En ik ga podcasts maken… Dit is een van de spannendste dagen van mijn jonge leven.”