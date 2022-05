© National

Met Black Mountain heeft Stephen McBean de voorbije vijftien jaar voor zichzelf een standbeeld uitgehouwen waarmee hij ongegeneerd tussen de monumenten Black Sabbath en Jefferson Airplane kan pronken. Pink Mountaintops is zijn zijproject, een omweg langs strak van het testosteron staande gitaarsolo’s, een uitnodiging voor vrijwillige whiplashes, een inleiding tot kapot gesmashte tennisrackets voor de aan gitaren verslingerde jeugd. Hardrock, maar dan alsof iemand The War on Drugs heeft geïnjecteerd met een gemengde dosis Primal Scream, Creedence Clearwater Revival en Devo. Schizofreen, akkoord, maar wie gewoon kamillethee wil drinken bij zijn rock kan altijd bij Arcade Fire terecht. Al de rest is uitgenodigd wanneer we headbangen op All This Death Is Killing Me. Fun!

Peacock Pools rock ATO Records