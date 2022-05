© National

Twintig jaar geleden trokken zes vrienden uit Miami er een weekendje op uit om te feesten. Eén van hen overleefde het uitje niet, een trauma dat de kliek daarna uit elkaar dreef. Vandaag hebben de overblijvers elk een schijnbaar zorgeloos leventje. Daar komt verandering in als de voormalige vriendengroep plots herenigd wordt door iemand die beweert meer over het tragische weekend te weten. Doet dit een belletje rinkelen? Now & Then lijkt wel een Spaans-Engelse remake van Twee zomers, de veelbesproken VRT-reeks die eerder dit jaar verscheen, maar deze achtdelige thriller is gewoon een Apple Original van Homeland-bedenker Gideon Raff. Benieuwd of deze reeks ook zoveel stof zal doen opwaaien.