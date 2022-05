Nog geen bewijs van ‘needle spiking’ op tienerfestival We R Young

Grondige testen van urinestalen van vier jongeren, die woensdag onwel werden op het tienerfestival We R Young in Hasselt, hebben uitgewezen dat er geen schadelijke stoffen aanwezig waren.

Naast de testen van de urinestalen zijn nog altijd de onderzoeken lopende van de afgenomen bloedstalen die in opdracht van het Limburgse parket door het gerechtelijk lab worden uitgevoerd. Op die resultaten is het nog wachten.

Voorlopig zijn er dus hoegenaamd geen afdoende bewijzen gevonden dat het effectief om ‘needle spiking’ gaat.

De meer grondige onderzoeken van de urinestalen in een tweede fase vonden plaats in het Hasseltse Jessaziekenhuis, naar waar vier festivalgangers waren overgebracht. Een vijfde jongere had zich bij een ander ziekenhuis aangemeld. Het Jessaziekenhuis deed zelf een labotest op de mogelijke aanwezigheid van een tweehonderdtal stoffen maar dat leverde niets op.

‘Het zegt natuurlijk wel al iets dat er na deze tweede test geen schadelijke stoffen zijn aangetroffen’, aldus persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgse parket vrijdag.

Op het festival We R Young had zich woensdag rond 17 uur een eerste jongere op de hulppost aangemeld, die zich onwel voelde. In het daaropvolgende uur stapten nog jongeren met klachten van hyperventilatie, misselijkheid en hoofdpijn naar de hulppost. Uiteindelijk ging het in totaal om 24 tieners. Op sociale media werd een jongen aangeduid als mogelijke betrokkene bij needle spiking, maar het Limburgse parket liet weten dat er geen enkele aanwijzing is gevonden. ‘De jongen is gefouilleerd en ondervraagd, maar er is totaal niets gevonden. Hij kwam ook totaal uit de lucht gevallen. Er is bij het parket totaal geen verdachte in beeld”

‘, aldus De Schutter.