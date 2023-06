Mumford & Sons vervangen Stromae op Rock Werchter

De Britse band Mumford & Sons vervangt Stromae op de festivalweide van Werchter. De Belgische topper liet midden vorige maand weten zijn volledige tournee om gezondheidsredenen te annuleren, waarop de organisatie van Rock Werchter op zoek moest naar een nieuwe hoofdact voor de eerste festivaldag, donderdag 29 juni.

‘Een vervanger voor Stromae vinden, is een haast onmogelijke taak’, klinkt het maandag. ‘We zijn dan ook erg blij te kunnen aankondigen dat onze vrienden Mumford & Sons de uitnodiging om onze openingsdag te headlinen hebben aanvaard.’

Mumford & Sons zouden vanaf begin juli toeren in Europa. Ze reizen speciaal voor Rock Werchter enkele dagen eerder af. ‘We kijken er naar uit om de band terug te mogen verwelkomen in Werchter na hun betoverende set als headliner in 2019. Het concert op donderdag 29 juni wordt de eerste Europese show van Mumford & Sons in meer dan drie jaar. We zijn dankbaar en vooral ook erg verheugd dat ze de eerste festivaldag afsluiten.’

De affiche van Werchter wordt maandag nog verder aangevuld met Berre en Froukje. Froukje neemt de spot van Nathaniel Rateliff & The Night Sweats over. Zij annuleren, op 1 enkele show in Engeland na, hun volledige tournee. Froukje staat op donderdag 29 juni op de Main Stage. Berre zal op vrijdag 30 juni KluB C openen. Van TikTok naar Werchter, voor de singer-songwriter is het een nieuwe stap in de veroveringstocht.

Rock Werchter 2023 vindt plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Onder andere Muse, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Stormzy, Liam Gallagher, Oscar and The Wolf, Queens of the Stone Age, Fred again.., Rosalía, Lil Nas X, Sam Fender, Machine Gun Kelly, Iggy Pop en Editors zijn erbij.

De volledige line-up is te vinden op rockwerchter.be.