‘La nuit se traîne’ van Michiel Blanchart wint Magritte voor beste film

Op de Magritte du cinéma, de prijsuitreiking voor de Franstalige Belgische film, is ‘La nuit de traîne’, de eerste langspeelfilm van de Brusselse filmmaker Michiel Blanchart, zaterdagavond in Flagey in de hoofdstad bekroond als beste film. Hij nam het op tegen ‘Amal’ van Jawad Rhalib, ‘Une part manquante’ van Guillaume Senez, ‘Il pleut dans la maison’ van Paloma Sermon-Daï en ‘Quitter la nuit’ van Delphine Girard.

‘La nuit se traîne’ vertelt het verhaal van Mady, overdag student criminologie en ’s nachts slotenmaker, die op een avond de verkeerde deur openmaakt en verstrikt geraakt in georganiseerde misdaad. Tegen de achtergrond van Black Lives Matter-protesten in de hoofdstad krijgt hij één nacht de tijd om zijn hachje te redden.

De thriller wist tien van de elf nominaties te verzilveren. Hij werd bekroond met vijf technische Magrittes, voor geluid, beeld, decors, kostuums en montage, maar ook met de Magrittes voor beste film, beste debuutfilm, beste regisseur, beste scenario en beste bijrol voor Jonas Bloquet. (Belga)