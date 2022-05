Hatching***

© National

Liefhebbers van Finse bodyhorror met een feminiene twist: met veel zijn ze vast niet, en dus komt deze huivertrip die op Sundance nochtans voor rillingen zorgde enkel uit op DVD en via video on demand. Debuterend regisseuse Hanna Bergholm laat je het akelig perfecte modelgezin van de twaalfjarige Tinja binnen loeren. Haar moeder drilt haar tot turnkampioene, al was het maar om met Tinja te kunnen pronken op haar lifestyleblog. Ondertussen koestert Tinja haar eigen trofee in de vorm van een vogelei dat ze stiekem onder haar kussen aan het uitbroeden is, maar wat daaruit komt blijkt een wel héél bijzonder beestje. Diep bijt het evenwel niet en Bergholm slaagt er nooit volledig in om haar in keurig nette kaders en pastelkleurtjes gestanste poppenhuis écht tot een furieuze freakshow te laten muteren. Daarvoor blijft deze mix van monster- en coming-of-agefilm zelf te veel een rare mutant. Maar de cast is prima, Bergholm broedt boeiende ideeën uit over perfectionisme, ouderschap en adolescentie in tijden van sociale media, en de specialeffectsafdeling heeft duidelijk zowel naar Gremlins als Cronenberg gekeken.