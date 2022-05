Griekse componist Vangelis op 79-jarige leeftijd overleden

De Griekse componist en toetsenist Vangelis is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij stond vooral bekend voor de filmmuziek van ‘Chariots of Fire’ uit 1981, waarvoor hij een Oscar won.

Vangelis heette eigenlijk Evangelos Odysseas Papathanasiou. Hij stierf al dinsdag, melden Griekse media, zonder een doodsoorzaak te geven. “Vangelis is niet meer onder ons. De muziekwereld heeft een grote internationale artiest verloren”, aldus de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

De componist en toetsenist werd geboren op 29 maart 1943 in het Griekse Volos. In eigen land werd hij al in de jaren ’60 populair met zijn groep Formynx. Nadien stichtte hij met zijn landgenoot Demis Roussos rockgroep Aphrodite’s Child. In Europa scoorde de groep verschillende hits, waaronder “Rain and tears”. De groep viel uiteen voor het verschijnen van zijn laatste en zeer psychedelisch album “666”

Internationaal kwam de grote doorbraak er echter pas in 1981, met de soundtrack voor de film “Chariots of Fire”. Het titellied belandde wereldwijd in de hitparades en zette het typische synthesizergeluid van Vangelis op de kaart. Al was er in 1978 ook al nummer “To the Unknwon Man” waamee de muzikant veel aandact naar zich toe trok.

Nadien werd Vangelis een veelgevraagd componist van soundtracks voor films en documentaires. Zo maakte hij ook de muziek voor “Blade Runner” van Ridley Scott en “1492 Conquest of Paradise” van dezelfde regisseur. Opvallend is dat hij nooit muziekles kreeg en gezien wordt als een autodidact.

Vangelis maakte ook muziek lmet Jon Anderson (“Yes”) wat onder meer de singles “I’Hear You Know” en “I’ll Find My Way Home” opleverde. Ook was hij aan de zijde van Irene Papa’s voor onder andere haar album “Odes” en landgenote Melina Mercouri.