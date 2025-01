Gent Jazz lost 4 nieuwe festivaldagen, van Melody Gardot tot Massive Attack

De 24e editie van Gent Jazz wordt uitgebreid met vier nieuwe festivaldagen en 13 nieuwe namen.

Op zondag 6 juli komt het hiphopcollectief The Roots naar De Bijloke. Donderdag 10 juli staat in het teken van elegantie, met het An Pierlé Quartet (lees hier het interview over haar nieuwe album Ultimate Survival), José James die het album 1978 komt voorstellen, publiekslieveling Melody Gardot, en trompettist Ibrahim Maalouf met zijn project ‘Trumpets of Michel-Ange’.

Dé knaller is wellicht de komst van Massive Attack, als headliner op zondag 13 juli. Op 16 juli maakt gospel- en soulzanger Leon Bridges zijn opwachting voor een zeldzaam Europees concert.

Ook eerder bekendgemaakte concertdagen worden verder ingevuld. 5 juli, bekend als De Dag Dat Bonnie Raitt Naar Gent Komt, krijgt u naast The Waterboys ook Stef Kamil Carlens & The Gates of Eden, zijn eerbetoon aan Bob Dylan. Verder die dag: de Billie Holidayvibes van zangeres Madeleine Peyroux, en de jonge gitarist Toby Lee.



Op 15 juli is er naast St. Vincent en Anna Calvi ook singer-songwriter Leif Vollebekk.

Woensdag 9 juli, met Max Richter en Anoushka Shankar is ondertussen uitverkocht, er een wachtlijst aangelegd. Die avond treden ook Naima Joris in duo met Vitja Pauwels aan. Kamasi Washington en Lander & Adriaan krijgen op 19 juli het gezelschap van het Johan Pupont trio.