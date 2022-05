© National

Nu alles, wat corona betreft, stilaan weer naar het oude terugkeert, vraagt Trevor Noah zich af: was dat oude eigenlijk wel echt zo fantastisch? In zijn nieuwste zaalshow buigt de presentator van The Daily Show zich over dino’s met maskers en politieke correctheid in Indische restaurants, al is hij vooral op zijn sterkst als hij de staat van de wereld fileert. ‘Een meester van de klassieke stand-up’, aldus The Guardian.