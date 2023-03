Zeg niet ‘zombie’ tegen een ‘bloater’ uit ‘The Last of Us’

Een who’s who van de geïnfecteerden uit The Last of Us.

Runners

Het eerste stadium van een geïnfecteerde nadat de zombieschimmel zijn lichaamsfuncties heeft overgenomen, doorgaans enkele minuten tot een dag na de besmetting. Runners, te herkennen aan hun dierlijke, spastische motoriek, hebben nog controle over hun menselijke spieren en rennen zo snel mogelijk recht op hun prooi af – vandaar de naam. Waren onder meer in de eerste aflevering te zien.

Stalkers

Het is u misschien ontgaan, maar de geïnfecteerden ontwikkelen zich doorheen de tijd. Na twee weken, aldus de canon van The Last of Us, heeft de infectie zich zo verspreid dat de schimmels door de huid breken. Anders dan runners, die meestal in hordes aanvallen, jagen stalkers doelgericht op hun prooi vanuit de luwte, zoal Ellie en Riley in de mall in aflevering 7 ontdekt. Kunnen zich ook aan een muur hechten en de schimmel laten woekeren, om zo gecamoufleerd een voorbijganger te bespringen. Verantwoordelijk voor 90 procent van alle jump scares in de game.

Clickers

Misschien wel de beste zombienieuwkomer van het voorbije decennium. Bij clickers, die meer dan een jaar geïnfecteerd zijn, heeft de schimmel het volledige lichaam overwoekerd, waaronder de ogen. Clickers zijn blind en gaan voort op echolocatie – vandaar het krakerige klikgeluid dat in aflevering 2 te horen was in het museum in Boston. Zijn daarnaast ook de reden dat oesterzwammen ons niet meer smaken.

Bloaters

De biologische reus die uit het zinkgat in Kansas City kruipt in aflevering 5. Ontstaat pas enkele jaren na de infectie, wanneer de schimmel tot een soort pantser is uitgegroeid rond het opgezwollen lichaam. Zeer log, maar ook zeer sterk. (En zeer moeilijk te vermoorden, zoals elke gamer weet. Eén tip, Joel: molotovcocktails.) Voor de volledigheid: in een waterachtige omgeving muteren geïnfecteerden tot de vergelijkbare shamblers, al zijn die in de tv-reeks vooralsnog niet te zien.

De Rat King

Een type waar we om spoilerredenen niks over kunnen zeggen. Behalve dit dan: de gamegemeenschap wenst u héél véél plezier in seizoen 2.