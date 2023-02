Waarom ‘Hacked’-scenariste Una Kreso het tweede seizoen vanuit de ogen van de dader wilde vertellen

In het eerste seizoen van Streamz-reeks Hacked zag u welke impact gehackt worden heeft op de slachtoffers, deze keer kruipt u mee in het hoofd van de hacker.

wtFock. Liefdestips aan Mezelf. 2dezit. Roomies. Bathroom Stories. Panna. De reeksen op maat van generatie Z volgen elkaar zo snel op dat ons volgroeide en al aftakelende brein nog nauwelijks kan volgen. Alsof de Vlaamse televisiewereld plots collectief besefte dat er ook jongeren in ons land wonen. En dat die jongeren wel degelijk lokale fictie kunnen smaken, zolang ze die naar eigen believen mogen consumeren.

Ook Hacked past in dat rijtje. Vorig jaar kreeg u in het eerste seizoen, geregisseerd door Laura Van Haecke en tot beste korte serie bekroond op het internationale seriefestival in Cannes, te zien hoe de Brusselse scholieren Nilou, Malick en Adanne door een mysterieuze app werden gehackt en gechanteerd met hun meest intieme digitale geheimen. Het tweede seizoen vertelt hetzelfde verhaal, maar dan door de ogen van de hacker. Wat heeft hem zover gedreven? Waarom heeft hij het uitgerekend op de drie vrienden gemunt? En wat zijn de gevolgen? Deze keer kroop de Brusselse Leni Huyghe in de regiestoel, scenariste Una Kreso nam opnieuw plaats aan de schrijftafel.

Door de perspectiefwissel lijkt het alsof Hacked altijd bedoeld was als twee seizoenen. Klopt dat?

Una Kreso: Ja en nee. Toen Laura Van Haecke en ik aan de reeks begonnen, speelden we al met het idee om ook het verhaal van Axel, de hacker, te vertellen. Als tiener was ik een enorme fan van Elephant van Gus van Sant, een film die ook voortdurend van perspectief verandert. Alleen moesten we afwachten of het eerste seizoen wel zou aanslaan vooraleer we écht aan een vervolg durfden te denken.

Wacht. Bedoel je dat dit seizoen, waarvan heel wat scènes overlappen met het vorige, apart is opgenomen?

Kreso: Achteraf gezien was dat een beetje omslachtig, ja. (lacht) Hier en daar hebben we wat shots uit het eerste seizoen kunnen recycleren, maar de meeste scènes moesten helemaal opnieuw worden opgenomen. Met exact dezelfde kledij, kapsels en decors. Zelfs de timing van de dialogen moest overeenkomen. Een complexe puzzel. Af en toe kreeg ik een licht paniekerige mail vanop de set. ‘Zeker dat de pauze tussen deze zinnen drie seconden duurt?’

Het eerste seizoen was een whodunit waarbij de hacker pas op het einde werd ontmaskerd. Nu kom je vooral te weten waarom hij het deed.

Kreso: Ik wist al wat Axels drijfveer was, maar ik had hem nog geen backstory gegeven. Ik heb zelf pas tijdens het schrijven ontdekt hoe zijn leven eruitziet. Op bepaalde vlakken is hij zelf ook een slachtoffer van zijn omgeving. Daardoor leef je als kijker met hem mee en begrijp je tot op zekere hoogte waarom hij het doet. Maar op een gegeven moment ontspoort hij. Ik hou van personages waarbij de grens tussen goed en slecht vervaagt en die je doen twijfelen over je eigen waarheid. Het leven is nu eenmaal zelden zwart of wit.

Bij momenten voelt het als een andere reeks. Iets minder flitsend, maar nog meeslepender.

Kreso:(knikt) De afleveringen duren nog steeds ongeveer dertien minuten. Alleen volgden we in het eerste seizoen drie hoofdpersonages en gebruiken we nu dezelfde tijd om één personage uit te werken. Er was dus meer ruimte voor nuance en diepgang. Ik hoorde na de avant-première van een paar mensen dat het tweede seizoen daardoor nog beter is.

Deze keer zie je de hacker in volle actie. Was het technologische aspect een extra struikelblok?

Kreso: Daarvoor hebben we hulp gekregen van Inti De Ceukelaire, een ethische hacker die het script heeft nagelezen en ons na de première verzekerde dat Hacked behoorlijk realistisch is. Dat is het voordeel: er is op technologisch vlak zo veel mogelijk dat zowat elk gek idee echt blijkt te kunnen.

Hoe moeilijk is het om je als dertiger in te leven in de leefwereld van tieners?

Kreso: Dat gaat verrassend vlot. Het helpt dat ik een fanatieke observator ben en Arno Huysegems, met wie ik het tweede seizoen geschreven heb, deeltijds docent is op een middelbare school. Bovendien ben ik een skater, net als Axel en zijn vrienden. Gelukkig maakt het in die subcultuur weinig uit of je vijftig of vijftien bent. (lacht) En eerlijk: ook ik zit te veel op mijn gsm. Hacked richt zich op jongeren, maar de thema’s die we aankaarten zijn universeel. Dertigers en veertigers kunnen evengoed van de reeks genieten.

Sinds wtFock zetten zenders steeds meer in op webreeksen voor jongeren. Heeft televisiemakend Vlaanderen eindelijk door hoe het generatie Z kan bereiken?

Kreso: Tot voor kort had je Ketnet en Dertigers. Daartussen gaapte een gigantische leegte. wtFock nam tieners serieus en heeft daardoor een nieuwe standaard gezet. Plots besefte iedereen dat webreeksen voor jongeren niet gelijkstaan aan hobbyistische YouTube-filmpjes. Vandaag zijn webreeksen als Liefdestips aan Mezelf en 2dezit even kwalitatief als televisiereeksen. Alleen krijgen ze nog steeds minder tijd en budget. Op dat vlak loopt de sector helaas nog wat achter.

