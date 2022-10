Vlaamse reeks ‘De metissen van België’ wint Prix Europa

De tv-reeks ‘De metissen van België’ (Canvas), een reeks over de kinderen van Belgische kolonialen en Afrikaanse moeders in de jaren 50, heeft vrijdagavond de Prix Europa gewonnen. De Prix Europa zijn de prestigieuze prijzen voor Europese televisie-, radio- en internetprogramma’s.

De VRT sleepte negen nominaties in de wacht en won met ‘De metissen van België’ de hoofdprijs in de categorie Diversiteit (TV Iris). Dat was te zien op de livestream van de organisatie. ‘De metissen van België” is een reeks van De Chinezen die te zien was op Canvas. De documentaire vertelt het schrijnende verhaal van de kinderen van Belgische kolonialen en Afrikaanse moeders die eind jaren vijftig in België werden ondergebracht bij pleeggezinnen. De makers van de reeks doen dat aan de hand van het levensverhaal van drie van hen: Jaak, Paul en Jacqueline.

Als onwettige kinderen van een witte vader en een zwarte moeder werden ze door de Belgische overheid weggehaald bij hun moeder en in het internaat van Save in Rwanda geplaatst.

Voor regisseur Steven Crombez is de prijs “een Europese erkenning voor ons hele team, maar veel en veel meer nog voor Jacqueline, Jaak, Paul en alle andere koloniale metissen van België die ondanks hun weinig benijdenswaardige lot zijn opgegroeid tot positieve en veerkrachtige mensen”.

Daarnaast was er een eervolle vermelding voor ‘Sarah In Genderland’ in de categorie TV Documentaire.