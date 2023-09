Vijf televisie-cross-overs die uw hoofd doen ontploffen

What is this, a crossover episode?

The Sopranos & Gilmore Girls

Onlangs zorgde een nieuwe fantheorie voor enige consternatie op het internet. Een aandachtige kijker was namelijk iets opgevallen: Tony Soprano kijkt naar Gilmore Girls, terwijl Lorelai Gilmore op haar beurt een mop maakt over Tony Soprano. Wat impliceert dat The Sopranos bestaat als fictiereeks in het universum van Gilmore Girls en vice versa. En dat Lorelai op een gegeven moment dus ook naar zichzelf zou kijken wanneer ze The Sopranos binget. Info waarvan wij sindsdien wakker liggen.

© National

Boomer & Kaat en co

Iets gelijkaardigs gebeurt in Boomer, de nieuwe VRT-reeks waarin Jan Van Looveren een uitvergrote versie van zichzelf speelt. In de intro van de serie wordt Van Looveren kort voorgesteld aan de kijker en daarbij wordt ook zijn rol in Kaat en co vermeld. Op zich niets mis mee. Alleen doet Van Looveren vervolgens zijn kapotte koffiemachine binnen bij de elektrozaak van ene Gio, die wordt gespeeld door Eddy Vereycken. Eddy deed ook mee in Kaat en co. Van Looveren doet alsof hij de man nog nooit gezien heeft. Houdt geen steek.

© National

The Good Place & Friends

The Good Place refereerde wel vaker naar Friends, maar de vreemdste knipoog was toen de personages discussieerden over de goedheid van Phoebe en Lisa Kudrow enkele seizoenen later opdook als de Griekse filosofe Hypatia. Dat was verwarrend.

© National

W817 & Thuis

In het eerste seizoen van W817 loopt Akke per ongeluk het verkeerde huis binnen. Meer bepaald dat van Frank en Simonneke uit Thuis. Op zich al een vrij bizarre cross-over, maar achteraf gezien ook een profetische. Aron Wade, de acteur die Akke speelt, kreeg tien jaar later namelijk een rol in Thuis. Niet als Akke, maar als Bruno.

© National

The O.C. & The Simpsons & Two and a Half Men & The Big Bang Theory

Jazeker, het kan nog ingewikkelder. Probeer even te volgen. In The O.C. wordt gerefereerd naar The Simpsons. In The Simpsons naar Two and a Half Men. In Two and a Half Men naar The Bing Bang Theory. En in The Bing Bang Theory weer naar The O.C. Dat levert een soort cirkelvormige paradox op waarin alle vier de reeksen fictie zijn in elkaars universum. Inception is er niets tegen.