Vijf redenen om al dan niet uit te kijken naar de Star Wars-spin-off ‘Andor’

Star Wars-fans kunnen op Disney+ hun hart ophalen aan de nieuwe reeks Andor. Voor de niet-ingewijden: dat is een spin-off van een spin-off van de allereerste Star Wars-film. Heeft Disney de cash cow Star Wars nu nog niet uitgemolken? De pro’s en contra’s.

PRO: de knullige charme

In een van de openingsscènes van Obi-Wan Kenobi (nóg een recente Star Wars-serie) zien we het titelpersonage een homp vlees snijden, van een massieve krayt dragon of een ander beest. Wie goed kijkt, merkt dat acteur Ewan McGregor een handgemaakte blok piepschuim of iets dergelijks aansnijdt. Marvel mag dan de duurste cgi en de coolste superhelden opvoeren, geen franchise die meer inspeelt op kinderlijke fantasie dan Star Wars. Nam The Force Awakens (2015), de eerste film onder de vleugels van nieuwe eigenaar Disney, nog zijn toevlucht tot flitsende cgi, dan keren de reeksen op streamingzender Disney+, tot uw en ons groot plezier, geen klein beetje terug naar de analoge speciale effecten uit de begindagen van Star Wars. Het maakt de actie verrassend overzichtelijk en onderhoudend. Green screens (en een nieuwe kostenbesparende projectietechniek om decors tot levensechte landschappen in ultra hd te pimpen) worden sporadisch ingezet, maar steeds in combinatie met ambachtelijke rekwisieten en maquettes. Buitenaards beest nodig? Dan haalt iemand op de set wel een mechanische slurf tevoorschijn. En na het slachten een homp piepschuim.

© National

CONTRA: the fandom menace

De échte Star Wars worden op sociale media, internetfora en Wookieepedia uitgevochten. Dat mochten sommige acteurs al ondervinden. John Boyega en Kelly Marie Tran kregen te maken met online pesterijen toen ze Finn en Rose Tico speelden in de recentste filmtrilogie. Tegenwoordig reageert Disney overigens gepast. Toen actrice Moses Ingram recenter haar Instagram verwijderde na een stortvloed van giftige comments op haar rol als de zwarte Third Sister Reva in Obi-Wan Kenobi, schaarde het bedrijf zich volledig achter haar in een tweet op het officiële Star Wars-kanaal: ‘Als iemand haar op de een of andere manier ongewenst wil laten voelen, hebben we maar één ding te zeggen: we verzetten ons.’

PRO: de aimabele personages

Grogu – ‘Baby Yoda’ voor de vrienden – stak zijn koddige neus aan het venster in de pilot van The Mandalorian, de allereerste en nog steeds populairste Star Wars-serie op Disney+. Niet alleen werd het pluizige creatuur tot redder van de franchise uitgeroepen, met een eindeloze stroom memes, gifs en merchandise tot gevolg, Baby Yoda legde ook de vaderlijke instincten van Mandalorian Din Djarin (Pedro Pascal) bloot. Die laatste is meteen het bewijs dat Star Wars wel degelijk kan schitteren onder de vlag van Disney. De Mandalorian is een schoolvoorbeeld van een stoer personage met een groot hart, dat naast premiejager ook Grogu’s beschermengel wordt. The Mandalorian krijgt in 2023 een derde seizoen. Stel je voor: straks steekt hij Darth Vader nog voorbij als ieders favoriete Star Wars-legende!

© National

CONTRA: de minimale plot

Had The Mandalorian al een lichtvoetige, op maat van gamende tieners gemaakte plot, dan spant The Book of Boba Fett tot hiertoe de kroon. Wat ‘The Godfather in space’ moest zijn, werd een overbodige poging om van het titelpersonage, de kille premiejager uit The Empire Strikes Back (1980), een zachtaardige antiheld te maken op maat van het Disneypubliek. Eerst werd het achtergrondverhaal van hoe hij uit de kaken van het zandmonster uit Return of the Jedi (1983) klauterde tot vervelens toe uitgelegd. Daarna werd hij tot een aaibare misdaadlord gekroond die zowaar zijn vijanden vergeeft. En vervolgens werd hij – in zijn eigen serie! – aan de kant geschoven door de plotse terugkeer van de Mandalorian, terwijl het wachten was tot er iets spannends gebeurde. Het legt een van de grootste pijnpunten van de disneyficatie van Star Wars bloot: het gebrek aan karakterisering, aan plot, en het schaamteloos op fan service leunen.

CONTRA: Star Wars-moeheid

Voegt zich nu bij het immer uitdijende galaxy far far away: Andor. De reeks volgt rebel Cassian Andor (Diego Luna) in de aanloop naar zijn sleutelrol in de opstand tegen het Keizerrijk: hij is de man die in Rogue One (2016) de plannen voor de Death Star moet stelen waar het in A New Hope (1977), de allereerste Star Wars-film, om draaide. Dat maakt Andor een prequel op een prequel. Het eerste seizoen telt twaalf afleveringen, maar er komt nog een tweede voor Andors verhaal helemaal verteld is. Ook rebellenleidster Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) en de droid K-2SO (Alan Tudyk) maken hun opwachting.

© National

Kan Andor, met zijn opgeblazen speelduur en focus op een personage wiens lot al bezegeld is in Rogue One, het gevecht tegen franchisemoeheid winnen? May the force be with them!

Andor Vanaf woensdag 21/9 op Disney+.