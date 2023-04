Vijf fictieve sektes waarvan u beter wegblijft

Van Billie Eilish’ commune tot de kannibalen uit The Last of Us: fictieve sektes schieten als paddo’s uit de grond.

Swarm

Leden witte influencers die al eens graag met palo santo zwaaien

Leider Eva (Billie Eilish)

Je zou kunnen zeggen dat Dre’s obsessie met Ni’Jah (een fictieve popster die wel heel veel gemeen heeft met Beyoncé) sektarische proporties aanneemt in Swarm, de nieuwe reeks van Donald ‘Atlanta’ Glover en Janine Nabers. Minstens zo angstaanjagend is de ‘tribe’ van Billie Eilish waarin Dre terechtkomt, een ‘female empowerment’-commune met matchende tatoeages, pseudogeneeskrachtige rituelen en bedenkelijke therapiesessies.

Yellowjackets © National

Yellowjackets

Leden kannibalistische tienermeisjes

Leider Lottie (Courtney Eaton en Simone Kessell)

Het kan verkeren: het ene moment dans je met je vriendinnen op Backstreet Boys, het volgende ontwikkel je kannibalistische neigingen in de Canadese wildernis. In het eerste seizoen zag je het meisjesvoetbalteam uit Yellowjackets onder leiding van de mysterieuze Lottie in een occulte sekte veranderen, binnenkort (in de VS is het tweede seizoen net van start gegaan) krijg je er nog een hedendaagse variant bovenop.

Don’t Worry Darling © National

Don’t Worry Darling

Leden ongewassen incels

Leider Frank (Chris Pine)

Spoiler van jewelste: het Victory Project uit Don’t Worry Darling blijkt uiteindelijk een artificiële sekte voor depressieve incels die lijken op Harry Styles, niet kunnen verdragen dat hun vrouw een eigen leven leidt, terug naar de genderrollen van de fifties willen en via een podcast worden gebrainwasht door een Jordan Peterson-achtige figuur. ‘Een sekte die voelt als een sekte’, zou Harry zeggen.

The Idol © National

The Idol

Leden popsterren in spe

Leider Tedros (The Weeknd)

Lily-Rose Depp die als popster in spe wordt meegesleurd in een sekte met The Weeknd als zelfhulpgoeroe: aanvankelijk waren wij nogal enthousiast over The Idol, de nieuwe HBO-reeks van The Weeknd en Euphoria-bedenker Sam Levinson die later dit jaar moet verschijnen. Tot Rolling Stone een alarmerend artikel met de titel ‘How HBO’s next Euphoria became twisted torture porn’ publiceerde. Klinkt even verontrustend als de sekte zelf.

The Last of Us © National

The Last of Us

Leden hangry overlevers

Leider David (Scott Shepherd)

Zijn sektes momenteel een dingetje in de popcultuur, dan zijn kannibalistische sektes hotter dan hot. In The Last of Us komen Ellie en Joel ene David tegen, een voormalige wiskundeleraar die na de apocalypse God heeft gevonden en dan maar zijn eigen kannibalistische sekte heeft opgericht. Of zoals hij het zelf omschrijft: ‘pretty standard Bible stuff’.