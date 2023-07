Uitstel voor Emmy Awards, zeggen Amerikaanse media

Door de staking van scenaristen en acteurs in Hollywood zullen de Emmy Awards dit jaar worden uitgesteld, zo berichten Amerikaanse media. Officieel is dat nog niet aangekondigd.

De bekendmaking van de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen stonden aanvankelijk gepland op 18 september. Volgens de Los Angeles Times zullen ze worden uitgesteld naar januari. Het gespecialiseerde Variety bericht dat de ‘verkopers, producenten en andere mensen betrokken bij het evenement’ al op de hoogte zijn gebracht van het uitstel.

Het Franse nieuwsagentschap AFP leerde dat nog geen nieuwe datum is geprikt. Officieel is het uitstel nog niet bekendgemaakt. De acteurs en scenaristen van Hollywood staken momenteel, de eerste keer sinds 63 jaar. Houdt de beweging aan, boycotten alle sterren van Hollywood de Emmy’s. Scenaristen mogen dan ook geen teksten of grappen schrijven voor de presentatoren.

Volgens sommige bronnen zou de zender Fox, die het event uitzendt, druk hebben gezet om de ceremonie uit te stellen naar januari. Dat zou meer ademruimte geven om het sociale conflict op te lossen.

De Academy of Television Arts & Sciences wil een minder lang uitstel om te vermijden dat de Emmy’s plaatsvinden in het filmprijzenseizoen van Hollywood. Fox en de Academy reageerden nog niet.

De laatste keer dat de Emmy’s werden uitgesteld, was in 2001 na de aanslagen van 11 september. De Emmy’s, die jaarlijks worden uitgereikt door de Academy of Television Arts & Sciences, zijn aan hun 75ste editie toe.