Tv-tip: vijf vragen over het nieuwe seizoen van ‘Black Mirror’

Na een pauze van vier jaar trekt Charlie Brooker, de bedenker van Black Mirror, nog eens een vers blik hoogtechnologische dystopieën open. Enkele vragen bij het langverwachte zesde seizoen van de anthologieserie.

Het is al van 2019 geleden dat er nog een nieuw seizoen kwam. Waar zat Charlie Brooker al die tijd?

In 2020 liet de Britse scenarist weten dat hij op dat moment niet aan nieuwe afleveringen van zijn donkere anthologie werkte. De wereld was zo al deprimerend genoeg. ‘Ik zou graag mijn komische vaardigheden ontplooien,’ vertelde hij toen aan Radio Times, ‘dus ik heb scenario’s geschreven die mezelf aan het lachen brengen.’ Hij hield woord met mockumentaries (Death to 2020, Death to 2021, Cunk on Earth), comedyspecials (Charlie Brooker’s Antiviral Wipe, Attack of the Hollywood Clichés) en een interactieve animatiefilm (Cat Burglar).

© Ana Blumekron/Netflix

Hoeveel afleveringen telt het nieuwe seizoen?

Vijf. Twee meer dan het vorige seizoen. Ook de productie oogt grootser – iedere aflevering voelt als een aparte film, die om en bij een uur duurt. Brooker vertelde aan Netflix dat hij dit seizoen een Black Mirror-aflevering zoals wij die kennen op zijn kop wilde zetten. ‘Om het voor mezelf en de kijker fris te houden.’ Dat zegt dus de man achter Black Mirror: Bandersnatch (2018), een tv-film waarvan de kijkers mee de verhaallijn konden bepalen.

Wat mogen we verwachten?

Allicht minstens één scenario dat ongemakkelijk dicht tegen een bestaand fenomeen aanschurkt om nog voor fictie te kunnen doorgaan. Zo is er het verhaal van een doodgewone vrouw (Annie Murphy) die al scrollend op de streamingdienst Streamberry, die wel heel nadrukkelijk op Netflix geïnspireerd is, ontdekt dat ze zelf centraal staat in Joan Is Awful, een prestigieuze serie gebaseerd op haar eigen leven. Nu ja, zelf: ze wordt wel vertolkt door Hollywoodster Salma Hayek.

Wie kan ik nog herkennen in de cast?

Zazie Beetz (Atlanta) speelt een paparazzo die een geblutste filmster achtervolgt. Aaron Paul (Breaking Bad) en ninetiesidool Josh Hartnett gaan in een alternatieve versie van 1969 de ruimte in. Kan u ook vertrouwd voorkomen: onder anderen Kate Mara (House of Cards), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier) en Rory Culkin, de broer van Kieran (Succession) en Macaulay (Home Alone). ‘Acteurs die zo getalenteerd zijn dat ze ronduit geen bestaansrecht hebben’, aldus Brooker.

© Nick Wall/Netflix

Ga ik me ongemakkelijk voelen bij de verhalen over de funeste gevolgen van technologie op ons dagelijks leven?

Dat is toch waar Brooker andermaal naarstig op hoopt.

Nu op Netflix