Tv-tip: vijf kwaliteitsfilms om niet te missen tijdens ‘Cinema Canvas’

Tot 30 juli serveert Canvas naar zomerse traditie dagelijks een kwaliteitsfilm. Enkele parels die de revue dit jaar passeren: For a Few Dollars More (1965), Tokyo Story (1953), Girl (2018), Riders of Justice (2020), Profumo di donna (1974), Corpus Christi (2019) en Grosse Freiheit (2021). Maar laten we beginnen met het cinefiele menu voor de komende week.

Queen of Hearts (2019)

Maandag 03.07, 22u25

Een hitsige moeder (Trine Dyrholm) begint een vurige affaire met haar minderjarige stiefzoon en glijdt zo af in grensoverschrijdend gedrag. Een expliciete Nordic noir over de desastreuze gevolgen van seksueel misbruik. De Deens-Egyptische regisseur May el-Toukhy maakt er een complexe mix van sierlijk melodrama en eightiesfilms à la Fatal Attraction van.

Midnight Cowboy (1969) © National

Midnight Cowboy (1969)

Dinsdag 04.07, 22u25

De enige langspeelfilm met destijds een X-rating die de Oscar voor beste film heeft gewonnen. Al heeft hij zijn status niet zozeer te danken aan de seksscènes, wel aan het uitmuntend acteerwerk en de authentieke portrettering van de vriendschap tussen Joe (Jon Voight), een Texaanse wannabegigolo, en Ratso (Dustin Hoffman), een groezelige New Yorkse straatdealer met een aftakelende gezondheid.

Departures (2008) © (c) 2008 Departures Film Partner

Departures (2008)

Woensdag 05.07, 22u20

Een werkloze cellist die een berg schulden torst keert terug naar zijn geboortedorp, waar hij een baan bij een begrafenisondernemer vindt. Schaamteloos sentimentele Japanse tragikomedie over rouw en afscheid, bekroond met de Oscar voor beste internationale film.

Monsieur Klein (1976) © National

Monsieur Klein (1976)

Donderdag 06.07, 22u15

Filmgod Alain Delon vertolkte in dit mysteriedrama de titelrol, een immorele kunsthandelaar die wanhopige Joodse vluchtelingen in bezet Frankrijk uitbuit. De hoogmoedige Robert Klein belandt in een kafkaiaanse nachtmerrie wanneer de fascistische autoriteiten hem per abuis voor een andere meneer Klein, een Jood, aanzien.

12 Years a Slave (2013) © National

12 Years a Slave (2013)

Vrijdag 07.07, 21u20

Gebaseerd op de memoires uit 1953 van Solomon Northup, een vrije, welgestelde zwarte Amerikaan die ontvoerd en als slaaf verkocht werd. Regisseur Steve McQueen maakte met dat gegeven een eerlijk, zij het genadeloos portret van wreedheid en uithoudingsvermogen.