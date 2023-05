Tv-tip: Tom De Cock doet aan literaire speeddating tijdens ‘De Boekathon’

Tijdens zijn Boekathons doet presentator en jeugdboekenschrijver Tom De Cock met frisse laagdrempeligheid en ongeveinsd enthousiasme aan literaire speeddating. Op de eerste Vlaanderenleestdag, op 23 april laatstleden, bracht hij in de bibliotheek van Sint-Niklaas veertig causerende kwartiertjes door met evenveel auteurs. De interviewmarathon was die dag live te beleven op VRT Max, en kan daar nog steeds integraal worden bekeken. Maar twee zondagse samenvattingen op VRT 1 (de tweede volgt op 28 mei) zijn wel zo gerieflijk.

Recht van de bib naar de buis: hoe heerlijk simpel toch.

Tom De Cock: Ik vind dat er over boeken soms veel te moeilijk wordt gedaan. Uiteraard is een boek het resultaat van bloed, zweet en tranen, als het al geen kunstwerk is. Maar het is ook een product en voor je daar uren van je tijd mee doorbrengt, wil je weten of het iets voor jou is. Er mogen gerust Klara-interviews van drie kwartier bestaan waarin een schrijver wordt gevraagd waarom die op pagina negenenveertig Vergilius citeert. Maar mijn aanpak is: dag Herman Brusselmans, waar gaat je nieuwe boek over, kunnen we daar even een babbeltje over doen? Ik ben met mijn eigen jeugdboeken op een soort eeuwige tournee langs lagere en middelbare scholen, en ik hoor van die jongeren vaak dat ze zichzelf niet slim genoeg vinden om boeken te lezen. Zelf ben ik een bakkerszoon uit een eenvoudig gezin dat wel altijd boeken in huis had. Niet die van Claus en Mulisch, maar met de thrillers van Nicci French en John Grisham heeft mijn vader mij evengoed de liefde voor het lezen bijgebracht.

Zo’n Boekathon suggereert een afmattende onderneming, maar jij boomt door op een euforisch interviewer’s high.

De Cock: Absolute nieuwsgierigheid maakt deel uit van mijn levenshouding. Zo’n Boekathon gaat eigenlijk niet over boeken. Om het kwartier trek ik een nieuwe kast open en zit er een andere mens voor mij. Het is onmogelijk om al die veertig boeken gelezen te hebben, maar ik ben als interviewer natuurlijk wel voorbereid. Toch probeer ik bij de basis te blijven: wie ben jij, waar gaat dit boek over en waarom heb je het geschreven? Zo verzeil je al gauw bij de passie áchter dat boek en de interesses van de auteur. Dan wordt de bakkersvrouw in mij wakker. Ik heb het interviewen geleerd van mijn moeder, die elke dag driehonderd klanten ontving. Het feit dat zo’n Boekathon een livestream is die nooit stopt, maakt de interviewees bovendien scherper en indringender.