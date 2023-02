Tv-tip: ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, de nieuwe shiny-floor show op Eén

The greatest dancer is een gloednieuwe talentenjacht op Eén, naar het gelijknamige BBC-format. Het publiek treedt op als jury: als 75 procent van de toeschouwers ‘ja’ stemt op een act, opent de spiegel waarachter de kandidaten hun dans opvoeren, krijgen ze het publiek te zien en mogen ze door naar de volgende ronde. Siska Schoeters en Aster Nzeyimana praten de show aan elkaar. De coaches bestaan uit Annabelle Lopez Ochoa en Laurien Decibel, twee internationaal gerenommeerde choreografen, en Niels Destadsbader. ‘Ik weet al wat je gaat vragen: waarom presenteert Niels de show niet?’ zegt Siska Schoeters lachend. ‘Kijk dan maar eens naar de BBC-versie: de coaches zijn veel belangrijker dan de presentatoren en tillen de dansers naar een hoger niveau.’

Van de drie coaches doet alleen Destadsbader vooralsnog een belletje rinkelen.

Siska Schoeters: Het zijn de drie beste coaches die op dit moment in ons land te vinden zijn. Annabelle is een grootheid in hedendaagse en klassieke dans. Laurien heeft de choreografie voor Camila Cabello bedacht. En ik word een beetje gek van de cynische kritiek op Niels. Hij is de enige Belgische mannelijke artiest die met zoveel dansers werkt op een podium, zelf ook mee danst en heel goed weet hoe een show in elkaar zit.

Waarom wilde je het programma presenteren?

Schoeters: Omdat ik van dans hou. En omdat Aster Nzeyimana meedoet. Hij is heel getalenteerd en ik ben heel blij dat de VRT hem eens in een andere rol heeft gecast dan als pakweg WK-presentator. Ik ben ouder dan hij, maar misschien toch minder ervaren in het presenteren van een shiny–floor show.

Het is een dansshow met een twist. Wat mogen we verwachten?

Schoeters: Uit de audities is gebleken dat iedereen die met emotie danst en een verhaal brengt het ver schopt in de wedstrijd. Ik ben niet de zotste, en ook niet de beste danser. Je zal mij niet als eerste op de dansvloer treffen. Toch is mijn mond meermaals opengevallen. Ik wist niet dat dans mij net zo hard zou kunnen ontroeren als muziek. Ik heb vaak in Asters arm geknepen. (lacht)

Is het publiek een betrouwbare jury?

Schoeters: We hebben van niemand gedacht: raar dat die doorgaat. Familieleden of vrienden van de dansers mochten niet meestemmen, met name in de finalerondes, omdat ze bevooroordeeld zijn. Wat overblijft, is een onafhankelijk publiek van 700 stemmers. Mensen als jij en ik, die een toffe avond willen beleven. Daardoor worden de deelnemers heel fair beoordeeld. Het publiek heeft altijd gelijk. Toch zeker hier. (lacht)