Tv-tip: ook seizoen twee van ‘The Afterparty’ levert weinig spanning maar des te meer tenenkrullende comedy op

Wat is úw favoriete millennial whodunnit? Met de term, bedacht door een journalist van de website Literary Hub, wordt een eigentijdse variant op het moordmysterie bedoeld waarin de personages zo door hun eigen levens in beslag worden genomen dat ze zich nauwelijks om het slachtoffer bekommeren. Het levert, zoals in het eerste seizoen van The Afterparty, weinig spanning maar des te meer tenenkrullende comedy op. En moordlust: als kijker wilde je het zootje onuitstaanbare dertigers dat verdacht werd nog het liefst zelf de nek omwringen.

Seizoen twee past hetzelfde recept toe op een nieuw feestje: als op de ochtend na zijn huwelijksfeest de zonderlinge cryptomagnaat Edgar (Zach Woods) dood in het echtelijke bed wordt aangetroffen, gaan de poppen andermaal aan het dansen en komt detective Danner (Tiffany Haddish) de gasten een voor een aan de tand voelen. In elke aflevering wordt hetzelfde verhaal vanuit een andere invalshoek belicht, volgens de wetten van een telkens wisselend filmgenre. Dit seizoen krijgen we onder andere een kostuumdrama, romantische komedie en film noir voorgeschoteld.

De verdachten zijn deze keer van alle leeftijden, maar daarom niet minder irritant. Er is de puissant rijke moeder van het slachtoffer (Elizabeth Perkins) en haar charmante Britse zakenpartner Sebastian (Jack Whitehall). De bruid heeft dan weer haar kierewiete ex Travis (Paul Walter Hauser) en globetrottende oom Ulysses (John Cho) uitgenodigd, die zijn entree maakt op een paard. Ze hebben allemaal iets te verbergen én ze praten allemaal graag over zichzelf. Geen goeie combinatie, want er is geen detail dat hun onbehouwen vrager ontgaat.

Vergeet de moord: de breed uitgesmeerde achtergrondverhalen van de personages zijn opnieuw de voornaamste troef van The Afterparty, waarin naast Danner ook Aniq (Sam Richardson) en Zoë (Zoë Chao) terugkeren. De snelheid van de grappen en de constante afwisseling van stijl zorgen ervoor dat u seizoen twee allang achter de kiezen hebt voor in augustus seizoen drie van Only Murders in the Building op Disney+ verschijnt. Daarna stellen we de vraag opnieuw: wat is úw favoriete millennial whodunnit?