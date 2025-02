Tv-tip: Katrien De Ruysscher gaat ‘Voorbij de schaamte’ rond alcoholmisbruik

We kennen de risico’s van alcohol vandaag beter dan ooit. Ondanks campagnes als Tournée Minérale en ontelbare artikels en boeken is de kous nog niet af, vond actrice Katrien De Ruysscher (Thuis, De twaalf). In de gloednieuwe docureeks Voorbij de schaamte vertelt ze openhartig over haar vader, die kampte met een alcoholverslaving en overleed op 45-jarige leeftijd. Ze sprak daarnaast ook met ervaringsdeskundigen en verschillende getuigen over de gevaren van alcoholmisbruik.

‘Over het verhaal van mijn vader heb ik twintig jaar lang niet gesproken’, steekt De Ruysscher van wal. ‘Ik heb mezelf heel lang geschaamd over de manier waarop hij gestorven is. Hij is letterlijk gevlucht in de drank. Het is niet evident om te worstelen met een verslaving in een maatschappij waar alcohol zo met gezelligheid wordt geassocieerd. Ik denk dat ik daardoor zijn schaamte voor een lange tijd heb overgenomen.’

Is er de laatste jaren niet al een grote tegenbeweging ontstaan?

Katrien De Ruysscher: Ik denk absoluut dat er een positieve trend is. Bij jongeren is er bijvoorbeeld echt een mentaliteitsverschuiving als het gaat over alcoholgebruik. Anderzijds viel het me tijdens de feestdagen toch weer op hoe de dozen cava weer gestapeld klaarstonden in de supermarkt. We hebben als maatschappij een heel dubbele houding tegenover alcohol: het is oké om te drinken zolang je er verantwoord mee kunt omgaan. We leggen de verantwoordelijkheid voor een verslaving heel snel bij de persoon in kwestie. Ik hoop met deze reeks meer inzicht te geven over hoe verslaving werkt, en hoe eenzaam een hersteltraject kan zijn.

In welke mate heeft de reeks voor jou ook louterend gewerkt?

De Ruysscher: Ik ben met een zachtere blik gaan kijken naar mijn vader. Ik had een negatief beeld van hem: hij was de man die ons gezin in de steek had gelaten en te zwak was om te vechten tegen zijn verslaving. Ik denk dat vooral het verhaal van de achtenzeventigjarige Wilfried voor mij heel erg een generatie gekaderd heeft. Weet je dat hij als onderwijsinspecteur ’s middags op scholen een aperitief kreeg? Daardoor heeft hij zelf lange tijd niet doorgehad hoe erg het was. Er werd lange tijd geen enkel vraagteken bij alcohol geplaatst. We komen van ver.

Wanneer acht jij het programma geslaagd?

De Ruysscher: Toen ik nog maar een aankondiging deelde van dit programma, was het ongelooflijk hoeveel mensen me al een bericht stuurden met hun verhaal. We moeten meer openheid creëren om onderling hierover te kunnen praten, om meer zorg te dragen voor elkaar. Door de schaamte zijn we nu te vaak eilanden die niet om hulp durven vragen. En ook het beleid mag stilaan volgen. Als de krantenberichten ons iets leren, is het dat we naar een nultolerantie moeten in het verkeer. We leven nog altijd in een drankcultuur. En dat kan, nee dat móét anders.