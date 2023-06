Tv-tip: in ‘Secret Invasion’ wordt het niet duidelijker wie vriend of vijand is in het Marvel Cinematic Universe

Hoewel Nick Fury (Samuel L. Jackson), de doodgewaande baas van de Avengers, door maar één oog deftig kan kijken, ziet hij in de nieuwste Marvel-serie Secret Invasion van ver een invasie van de Skrulls aankomen. De Skrulls zijn een buitenaards ras dat de gedaante kan aannemen van andere mensen, waaronder ook superhelden of respectabele overheidsfunctionarissen. Nee, het wordt er in Secret Invasion niet duidelijker op wie vriend en wie vijand is in het Marvel Cinematic Universe.

Een kleine recap voor de leken. De Skrulls lieten zich voor het eerst zien in Captain Marvel (2019). In die film waren Fury en Skrull-leider Talos (Ben Mendelsohn) bondgenoten in een intergalactische strijd. In Secret Invasion heeft een groep Skrull-extremisten zich afgekeerd van Talos en willen ze de aarde infiltreren. Ze zijn boos op Fury omdat die zijn belofte niet is nagekomen om een nieuwe thuis voor de Skrulls op een verre planeet te vinden. De invasie dwingt Fury zijn schuilplaats in de ruimte te verlaten. Het brengt de gewezen leider van de spionagedienst S.H.I.E.L.D. terug met beide voeten op aarde – maar nu zonder zijn iconische ooglapje en met een ruwe baard.

Oude MCU-bekenden als Maria Hill (Cobie Smulders) en James Rhodes (Don Cheadle) keren terug. Nieuwkomers Emilia Clarke, Olivia Colman en Kingsley Ben-Adir maken hun debuut in het MCU, als respectievelijk de dochter van Talos, een MI6-agente en de leider van de Skrull-separatisten. Maar verder zal Fury het solo en zonder hulp van zijn bondgenoten met superkrachten moeten doen. Was het gelijknamige Marvel Comics-verhaal uit 2008 waarop de reeks gebaseerd is een superheldencross-over die rond twéé Avengers-teams draaide, dan plaatst de reeks Fury in de kijker.

Is de grafsteen van Nicholas J. Fury die in de trailer verschijnt een hint dat Fury’s vader een rol krijgt? Dan gokken we dat die wordt vertolkt door David Hasselhoff, die in Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) al een cameo had als zichzelf. Zo niet laat de serie een kans onbenut om te verwijzen naar een vergeten stukje Marvel-geschiedenis. In 1998 nam The Hoff al eens de titelrol van de spion met het ooglapje op zich, in de tv-film Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D. Stan Lee, de peetvader van Marvel Comics, zag in de acteur van Baywatch en Knight Rider ‘de ultieme Nick Fury’. Er waren plannen voor een serie van vijf tv-films. Stel u voor: een parallelle dimensie waarin die eerste tv-film niet zo’n flop is geweest. Dan is daar toen het hele MCU ontstaan.

