Tv-tip: in ‘Full Circle’, de nieuwe minireeks van Steven Soderbergh, gebeurt niets zonder reden

Je wilt een invloedrijke familie afpersen maar je ontvoert het verkeerde kind. Daarmee begint het zo’n beetje in de spannende minireeks Full Circle, met onder meer Claire Danes en Timothy Olyphant. De ontvoering en het onderzoek verbinden verschillende personages uit diverse gemeenschappen in het hedendaags New York. Een van hen is agent Harmony, gespeeld door Zazie Beetz, naast Atlanta vooral bekend als de buurvrouw in Joker. Als ze niet met haar lief of haar chef ruziet, probeert Harmony een van de mogelijke kidnappers onder druk te zetten om met haar samen te werken.

© National

Een speurneus die gefocust is op haar werk en een chaotisch privéleven leidt. Een paar jaar geleden ging zo’n rol allicht naar een man.

Zazie Beetz: Vrouwelijke personages worden op professioneel vlak zelden ambitieus geportretteerd en zitten zelden complex in elkaar. Ze zijn doorgaans ofwel de femme fatale, ofwel de heldhaftige moeder. Het is interessant om vrouwen buiten die stereotypen te zien. Ik ben blij dat de zaken veranderen en ik ook zoiets kan proberen. (lacht)

Die kans werd je geboden door Oscarwinnaar Steven Soderbergh, die Full Circle voor HBO inblikte. Wat zijn zijn sterke punten?

Beetz: Hij werkt ongelooflijk efficiënt, weet wat hij wil en is als de dood voor tijdverspilling op de set. Veel wordt ook pas in de montagekamer ontdekt. Hij is een meesterlijke verhalenverteller, die als geen ander wist om te gaan met dit complexe verhaal en de verschillende door elkaar geweven plotlijnen. We hebben de afleveringen ook in willekeurige volgorde opgenomen, wat het moeilijk maakt om bij de les te blijven. Maar Steven en scenarist Ed Solomon, die vaak op de set aanwezig was, wisten altijd precies waar ze heen wilden.

Wat leer je vooral uit Full Circle?

Beetz: Dat alle acties ontspruiten aan een context, dat keuzes gemaakt worden als gevolg van eerdere beslissingen die voor jou zijn genomen. De reeks toont zulke uitdeinende effecten met een welgestelde familie die twintig jaar geleden bepaalde keuzes heeft gemaakt die, zo blijkt nu, onverwachte gevolgen hadden voor een andere groep mensen. Dat stemt je tot nadenken over de impact van elke beslissing, van een plastic beker niet op straat gooien tot je stemgedrag. De serie onderzoekt ook wie we als helden en wie we als ‘slechte’ mensen zien, en waarom die zo handelen. Niets gebeurt zonder reden of in het luchtledige.

© National