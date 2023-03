Tv-tip: in ‘Extrapolations’ is de vraag niet of, maar wanneer de wereld ten onder zal gaan

2037. Kanker is de wereld uit, maar de skylines van New York, Tel Aviv en Sint-Petersburg kleuren oranjegeel van de luchtvervuiling. De aarde is de fameuze kritieke twee graden opgewarmd – and counting. De gevolgen kunt u raden: bosbranden, hongersnoden, orkanen, overstromingen, ongecontroleerde vluchtelingenstromen, uitgestorven diersoorten…

© National

Het is niet de vraag of maar wanneer die rampen ons zullen treffen, lijkt schrijver, regisseur en producent Scott Z. Burns te willen zeggen met zijn achtdelige anthologiereeks Extrapolations. Met losstaande verhalen waarschuwt hij daarin voor de apocalyptische gevolgen van klimaatverandering in de komende decennia. Burns is het klimaat al zijn hele carrière genegen. Hij produceerde de met twee Oscars bekroonde documentaire An Inconvenient Truth (2006) en het vervolg An Inconvenient Sequel: Truth to Power (2017). En om u een idee te geven van Burns’ vooruitziendheid: hij pende voor Steven Soderberghs Contagion (2011) het al te reële scenario van een pandemie zo’n tien jaar vóór de wereld met covid te maken kreeg.

© National

Een zuivere anthologiereeks is Extrapolations niet. Enkele personages duiken effectief slechts in één aflevering op, andere mogen meerdere episodes vullen. Een rabbijn probeert zijn onder water gelopen synagoge te redden. Een vrouwelijke archivaris legt contact met ’s werelds laatste overlevende bultrugwalvis, door de stem van haar overleden moeder als avatar te gebruiken. Een weerkerend personage in de eerste vier afleveringen is de steenrijke techentrepreneur Nicholas Bilton (Kit Harington), die patenten heeft op veel van de nieuwe technologieën die zogezegd onze redding zijn.

© National

Burns tovert niet alleen indrukwekkende rampscènes op het kleine scherm, maar naast Harington nog een karrenvracht bekende koppen, zoals Meryl Streep, Marion Cotillard, Edward Norton, Tobey Maguire, Forest Whitaker, David Schwimmer, Gemma Chan, Sienna Miller, Matthew Rhys en Tahar Rahim. Al die sterren zetten de kernboodschap van Extrapolations kracht bij: dat de opwarming van de aarde moet stoppen, en wel dringend.

Vanaf vrijdag 17.03, Apple TV+