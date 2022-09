Tv-tip: in de docureeks ‘Growing up’ onderzoekt Brie Larson hoe het is om anno 2022 volwassen te worden

De tweede editie van Disney+ Day, op donderdag 8 september, wordt een heuglijke dag: eerder deze zomer werd bekendgemaakt dat Disney – als je zijn verschillende streamingzenders optelt – meer abonnees heeft dan concurrent Netflix en dus de grootste speler op de streamingmarkt is geworden. Dat wordt gevierd met een feestelijke reeks nieuwe releases. Naast de komst van Thor: Love and Thunder, gisteren nog in uw multiplex, krijgen we onder andere specials uit de Star Wars– en Marvel-fabriek, de animatiereeks Cars on the Road en Robert Zemeckis’ nieuwe liveactionversie van Pinocchio, waar u elders in deze Focus meer over leest.

© National

Zit er ook bij: Growing Up, een docureeks waarin Brie Larson aan de hand van tien getuigenissen nagaat wat het anno 2022 betekent om volwassen te worden. De Captain Marvel-actrice bedacht Growing Up niet alleen, ze schreef en producete ook mee en nam de regie van één aflevering voor haar rekening. Larson, voor wie de strijd voor diversiteit en gelijkheid al langer een deel van haar publieke persona uitmaakt, legde aan online magazine The Wrap uit hoe ze op het idee kwam: ‘Ik realiseerde me dat ik me schaamde voor wie ik was, en dat dat zich uitte in de manier waarop ik me aan de wereld toonde: ik verstopte bepaalde aspecten van mezelf en was voortdurend bang om door de mand te vallen. Ik kon niet de enige zijn die zich zo voelde.’

© National

Samen met showrunner Nicole Galovski stelde Larson een lijst van topics op die ze hoopten aan te kaarten, waarna ze hun helden gingen zoeken op Instagram en in lokale kranten. We zeggen ‘helden’ omdat Larson hen zo noemt én omdat ze dat wellicht ook zijn: elke half uur durende episode vertelt het verhaal van een jongere tussen 18 en 22 voor wie opgroeien vanwege geaardheid, etnische afkomst, familiale, psychische of lichamelijke problemen een heroïsche strijd is. Dat gebeurt tien keer aan de hand van een persoonlijk interview, afgewisseld met alle trucs – re-enactments, archiefmateriaal enzovoort – die de tien verschillende regisseurs in hun mouw hadden zitten. De mix van klassieke verhalen en moderne manieren om ze te vertellen, afgetopt met alle diversiteit die Disney met vallen en opstaan heeft leren omarmen, maakt van Growing Up iets om naar uit te kijken – zowel voor jonge lotgenoten als voor hun ouders, opvoeders en (al dan niet begripvolle) omgeving.

Growing up

Vanaf donderdag 8/9, Disney+