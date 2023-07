Tv-tip: het laatste seizoen van ‘How To with John Wilson’, vol dagdagelijkse Youtube-tutorials

In de trailer van dit laatste seizoen zegt documentairemaker John Wilson iets in de trant van: ‘Wat er ook gebeurt in je leven, er is één ding dat er altijd voor je zal zijn: televisie.’ Dat gold drie jaar lang dubbel voor de fans van How To with John Wilson.

De YouTube-tutorial, toegepast op dagelijkse vraagstukken: dat is nog de beste omschrijving voor deze vreemde, verontrustende en opbeurende docureeks. Hoe sla je een praatje? Wat doe je met je oude batterijen? Hoe word je spontaan? De antwoorden zoekt Wilson niet bij experts, maar op straat. Hij laat zich schijnbaar meevoeren door het verhaal en komt terecht op decadente cruises, op allerhande conventies en in andere ongemakkelijke situaties, tot zelfs bij activisten van de voorhuid. Hij wisselt interviews af met zijn eigen nasale voice-over en illustreert zijn bespiegelingen met een eindeloze reeks ontregelende beelden die hij in zijn thuisstad New York heeft gedraaid. Een beetje zoals de advertenties van webwinkel Coolblue, maar dan oneindig inventiever.

‘Hoe vind ik een openbaar toilet?’ heet de eerste aflevering van dit laatste seizoen, waarover zo weinig mogelijk gelost wordt. Wilson heeft wel al laten verstaan dat de wetenschap dat het hierna eindigt nieuwe deuren voor hem opende: ‘Het gaf ons de vrijheid om heel ambitieuze dingen uit te proberen. De bedoeling is dat we tegen de finale een soort van thematisch verdwijnpunt bereiken. Terugkeren wordt daarna zo goed als onmogelijk.’ De filmmaker, die in 2015 debuteerde met een ‘true-crimeconcertfilm’ voor David Byrne, heeft wel beloofd dat hij zich in de toekomst op non-fictie zal blijven toeleggen: ‘Het project om het nu vast te leggen eindigt nooit.’

Maar eerst hebben we dus nog zes afleveringen van How To te goed, een reeks waarvan weleens gezegd wordt – en niet alleen door de betrokkenen zelf – dat ze onze manier van kijken naar de dingen veranderd heeft. Ze behoort in elk geval tot de grappigste, pakkendste en meest inzichtrijke tv die we de laatste jaren hebben gezien. Een welgekomen reminder dat we allemaal zomaar wat doen. En een handleiding voor een empathischer leven.