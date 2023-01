Tv-tip: de aan ‘Rear Window’ schatplichtige thrillerreeks ‘Viewpoint’

Wanneer Gemma’s partner Greg als hoofdverdachte wordt aangewezen in de verdwijningszaak van zijn vrouw, zet bewakingsagent Martin Young (een rol van de Britse scenarist en producent Noel Clarke) een observatiepost op in het huis tegenover Greg, in de hoop hem op iets belastends te betrappen. Maar zo eenvoudig blijkt de missie niet te zijn. Youngs onverholen gegluur is niet alleen schatplichtig aan Rear Window, er kleeft overigens ook een MeToo-schandaal aan vast. In april 2021 werd Clarke door twintig vrouwen in The Guardian beschuldigd van seksueel wangedrag, pesterij en het heimelijk filmen van actrices op audities waarin ze bloot moesten gaan. De bom barstte amper een maand nadat de invloedrijke Brit geëerd werd met een Bafta voor zijn uitstekende bijdrage aan diversiteit op het scherm. Clarke ontkent, maar tv-zender Sky haalde de finale van Viewpoint prompt uit haar zendschema. Aan u om ’s mans daden al dan niet los van zijn werk te beschouwen en vanavond op Canvas af te stemmen.

Viewpoint Zaterdag 28/1, 21.40, Canvas