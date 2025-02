Tv-tip: ‘A Thousand Blows’, de nieuwe reeks van ‘Peaky Blinders’-bedenker Steven Knight

Oost-Londen, 1880. Hezekiah Moscow, een jonge Jamaicaan, heeft net de Atlantische Oceaan overgestoken om in de Britse hoofdstad een carrière als leeuwentemmer in het circus na te jagen. Alleen: eenmaal aangekomen, blijkt de vacature waarop hij heeft gereageerd niet bijzonder waarheidsgetrouw. Niet de leeuw, maar hijzelf zou dienst moeten doen als circusattractie.

In een stad die niet vriendelijk is voor nieuwkomers, is hij genoodzaakt om zijn brood te verdienen in het ondergrondse vechtcircuit. Daar trekt hij de aandacht van Mary Carr, de queen van The Forty Elephants, een notoire dievenbende die uitsluitend uit vrouwen bestaat.



Als de plot u bekend in de oren klinkt, is dat geen toeval. A Thousand Blows komt uit de koker van Steven Knight, de Britse scenarist en filmmaker die met Peaky Blinders al eens munt sloeg uit historische dievenbendes in de grauwste uithoeken van Engeland. In zijn nieuwe project ruilt hij het interbellum in voor het victoriaanse tijdperk, en Birmingham voor een Londense boksring. Dit keer geeft Erin Doherty gestalte aan een bendeleider. Zij viel voor het eerst op als de jonge prinses Anne in het Olivia Colman-tijdperk van The Crown. Nu keert ze de rollen om en haalt ze haar vuilste dialect boven als de rebelse bendeleider die de kroon wil beroven.

Ook de andere elementen die van Peaky Blinders zo’n triomf maakten, blijven overeind. De dialogen zijn vinnig, het productiebudget hoog en ook nu vond Knight inspiratie in historische feiten. Zo kwam A Thousand Blows tot stand nadat iemand hem een foto had getoond van de echte Hezekiah Moscow en vindt u The Forty Elephants daadwerkelijk terug in de geschiedenisboeken als een van de meest succesvolle en nietsontziende vrouwelijke dievenbendes van de negentiende eeuw.

Maar vooral de casting is wederom om vingers en duimen bij af te likken. In de zweterige ondergrondse pubs van Londen treft u naast de charismatische Malachi Kirkby (Roots) een opgepompte Stephen Graham (Boiling Point, Peaky Blinders). Als medeproducent van de reeks bouwde hij uit vrije wil een stevige sixpack op om in de huid te kruipen van Sugar, Londens meest getormenteerde spierbundel. Alleen al om hem met zoveel genoegen vuistslagen zien te uitdelen, loont het de moeite om af te stemmen op dit zesdelige boksdrama met criminelen in korsetten.