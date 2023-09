The Morning Show is terug (en stuurt Jennifer Aniston de ruimte in)

Jon Hamm speelt een kwaadaardige versie van Elon Musk. Een cyberaanval gooit roet in het eten. Jennifer Aniston wordt gepromoveerd tot astronaut. Het derde seizoen van Apple-reeks The Morning Show belooft nog groter, uitbundiger en schaamtelozer te worden dan voorheen.

Om het krimpende marktaandeel van de Amerikaanse tv-zender UBA de hoogte in te jagen, verzint de slijmerige zenderbaas Cory (Billy Crudup) er niets beters op dan Alex (Jennifer Aniston) – zijn meest ervaren en meest gerespecteerde journalist en nieuwsanker – in een raket naar de ruimte te lanceren. Live op televisie. Ter lering en vermaak van de kijkers van The Morning Show, de fictieve Amerikaanse ochtendshow waar Apple TV+ al twee seizoenen lang achter de schermen gluurt. Cory wil zijn bedrijf de toekomst in loodsen. En in de toekomst is ‘ruimtereizen zo veilig en aanlokkelijk als warme kaneelrollen’.

Niemand is nog veilig’, hintten de makers naar aanleiding van het derde seizoen. Daar blijkt niets van gelogen.

Na een wisselend eerste en tweede seizoen, waarin de toon en het verhaal soms alle kanten uit schoten, keert The Morning Show in dit derde seizoen met opmerkelijk veel zelfvertrouwen terug. Nee, de reeks brengt geen grote verrassingen meer. Het is precies wat u zou verwachten van een derde seizoen van The Morning Show. Al lijken de makers meer dan ooit te begrijpen welke ingrediënten hen vier jaar geleden een (niet zo onverwachte) tv-hit opleverden. Waarna ze een simpel besluit namen: meer van hetzelfde.

Veel meer.

Een opfrissing: seizoen twee, dat in november 2021 op Apple TV+ verscheen, eindigde in maart 2020, net voor New York in lockdown ging. Nadat ze de #metoo-praktijken van voormalige presentator Mitch (Steve Carrell) hadden blootgelegd – bijna ten koste van hun eigen carrières – bundelden Bradley (Reese Witherspoon) en Alex opnieuw hun krachten. Alex werd ‘gecanceld’ toen bekend werd dat ook zij een affaire had gehad met Mitch. Ondertussen verklaarde Cory op een ongelukkig moment zijn liefde aan Bradley. Het seizoen eindigde met Alex die het kersverse coronavirus opliep nadat ze Mitch in Italië had bezocht, kort voor hij stierf in een dwaas auto-ongeluk. Ze deelde haar quarantaine met de kijkers via een persoonlijke, op afstand opgenomen livestream van The Morning Show.

Alex’ introspectieve slotmonoloog was de climax van een tumultueus seizoen waarin de schaduw van covid-19 zich een weg baande tussen de schandalen, affaires, sappige plottwists en hete maatschappelijke hangijzers. En ze voorzag het vlaggenschip van Apple TV+, dat inmiddels ook al is hernieuwd voor een vierde seizoen, van een open einde. Een einde dat alle kanten uit kon.

Werkelijk alle kanten, zo blijkt.

Seizoen drie is een blockbusterversie van de eerste seizoenen

In de eerste plaats betekent dat: meer chaos. ‘Niemand is nog veilig’, hintten de makers al, en daar blijkt niets van te zijn gelogen. Seizoen drie, waarvoor Charlotte Stoudt (Homeland) de teugels als showrunner overnam, pikt de draad twee jaar na het tweede seizoen weer op – in maart 2022 om precies te zijn. De straten van New York gonzen opnieuw van de bedrijvigheid. Achter de schermen van The Morning Show kan iedereen met een schone lei herbeginnen. Nu ja, schoon… Eerst probeert Alex een zitje bij de directie van UBA te verkrijgen. Vervolgens twijfelt Bradley, die gepromoveerd is tot uithangbord van het avondnieuws, of haar werk nog betekenis heeft nadat ze een getuige verliest voor een nieuwsitem dat haar persoonlijk aanbelangt: vrouwen die clandestien abortuspillen over de grens naar Mexico smokkelen. In de wereld van The Morning Show aast iedereen op een hogere positie en kan iedereen met iedereen in bed duiken.

The Morning Show speelt onbeschroomd in op trends en actualiteit. Zonder te weten of het daar iets zinnigs over te vertellen heeft. In seizoen drie komt de Belgisch-Amerikaanse psychotherapeut Esther Perel langs in Alex Unfiltered, de talkshow van Alex, om te praten over het belang van menselijke connecties in de nasleep van een pandemie. De vermeende rol van China bij de invasie van Oekraïne komt in het nieuws. En zowat alle thema’s die in de vorige twee seizoenen de revue passeerden – cancelcultuur, racisme, toxische bedrijfscultuur, ongelijke lonen – worden opnieuw aangesneden. Met de subtiliteit van de sloophamer. Mocht er al van een centraal thema sprake zijn dit seizoen, dan is dat misschien wel de georkestreerde cyberaanval in aflevering twee, want die dreigt de grootste geheimen van de personages te onthullen. Alweer.

Jon Hamm zorgt voor opschudding

Krijgt dezelfde XL-behandeling: de sterrencast. Hollywoodacteurs met elkaar in de clinch zien gaan, was een groot stuk van de charme van de reeks. Seizoen drie voegt een nieuwe naam aan de cast toe: Jon Hamm. De acteur uit Mad Men maakt zijn entree als Paul Marks, een charismatische techgigant met, aldus Cory, ‘meer geld dan god’. Marks is de levenslijn die Cory nodig heeft. Zijn ruimteprogramma Hyperion One moet worden uitgetest en Cory ziet de maidentrip van Marks’ eerste bemande raket als de perfecte promostunt voor UBA. Hij sluit een miljoenendeal en schiet Alex als eerste vrouwelijke journalist live op televisie de ruimte in.

Ja, The Morning Show is belachelijk. En toch blijven we kijken. Omdat het meer een gesofisticeerde soap is dan een serie die u maatschappelijk serieus moet nemen. En omdat het een legitiem excuus is om uw favoriete A-listers elkaar in de haren te zien vliegen.