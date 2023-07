‘Succession’ is met 27 nominaties de grootste kanshebber voor de Emmy Awards

De Amerikaanse dramaserie Succession heeft 27 nominaties in de wacht gesleept voor de Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Bad Sisters, de internationale bewerking van de VTM-reeks Clan voor Apple TV+, sleepte 4 nominaties in de wacht.

Lees ook: Hoe Succession een begrip werd

Net zoals vorig jaar is Succession de grote slokop wat betreft nominaties. The Last of Us en The White Lotus haalden elk respectievelijk 24 en 23 nominaties binnen. De komische reeks Ted Lasso kreeg er 21.

Bad Sisters, de remake van Clan, is genomineerd in de categorieën Outstanding Writing, Casting, Directing & Lead Actress (Sharon Horgan) for a Drama Series. Zowel de remake als het origineel zijn producties van het Belgische productiehuis Caviar en van het Britse Merman en zijn bedacht door de Vlaamse scenarist/showrunner Malin-Sarah Gozin. Gozin werd nauw betrokken bij de remake van het project en was samen met CEO van Caviar Bert Hamelinck ook executive producer van de reeks.

De Emmy’s, die jaarlijks worden uitgereikt door de Academy of Television Arts & Sciences, zijn aan hun 75ste editie toe. De prijzen worden tijdens het gala op 18 september uitgereikt in Los Angeles.

Het is niet uitgesloten dat de uitreiking uitgesteld wordt als er in Hollywood nogmaals een staking van de acteurs zou uitbreken. Een dreigende staking van Hollywoodacteurs was begin juli nog afgewend. Begin mei staakten Hollywood-scenarioschrijvers nadat de onderhandelingen tussen de vakbond WGA en film- en televisieproducenten waren mislukt. De ongeveer 11.500 leden van de vakbond, die schrijven voor film, televisie en andere showformats, eisen onder meer loonsverhogingen en betere werkomstandigheden. De partijen in het geschil onderhandelen sinds begin juni over een nieuwe overeenkomst. “De onderhandelingen gaan voort en we onderzoeken alle pistes om tot een akkoord te komen”, benadrukte de acteursvakbond SAG-AFTRA woensdag.