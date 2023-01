De openhartigheid in ‘Over de oceaan’ kun je niet faken of forceren

Een goede casting is van cruciaal belang. Dat geldt niet alleen voor films, sitcoms en de nieuwe Belgische bondscoach, maar ook bij een quiz als 1 jaar gratis of realityshows als De mol of Big Brother. Er is naast een fikse dosis mensenkennis waarschijnlijk ook wat geluk mee gemoeid: je neemt een aantal net niet bij elkaar passende archetypes als de flapuit, de patser, de barista en de gepensioneerde postbode en hoopt dan maar dat de mayonaise pakt.

In het tweede seizoen van Over de oceaan, een realityprogramma met veel BV’s en nog veel meer water, pakt de mayonaise alweer uitstekend. De reeks was in de kerstvakantie al op Streamz te zien, op Play4 krijgt voltallig Vlaanderen nu een blik op de zeilexploten van James Cooke, Elodie Ouedraogo, Annelien Coorevits, Ella Leyers, Jonas Geirnaert en Gert Verheyen (de gepensioneerde postbode). De zes voeren in het najaar van 2021 van de Canarische Eilanden naar de Caraïben, dwars over de Atlantische Oceaan dus, onder de deskundige leiding van kapitein Piet Smet en met nog eens een half dozijn crewleden aan boord van hun krappe boot.

De blik op niks dan oceaan zorgt voor een openhartigheid die je niet kunt faken of forceren. Die sterren bleken zowaar mensen als u en ik te zijn.

Elke opvarende kreeg net als in het eerste seizoen een eigen taak mee, van manager (Cooke) tot kok (Coorevits), weervrouw (Leyers) en bakker (Geirnaert). Nieuw was dit jaar dat de debuterende zeilers deelnamen aan een internationale wedstrijd, maar eigenlijk word je daar als kijker slechts mondjesmaat aan herinnerd. Het is niet de competitie die Over de oceaan apart zet in zijn genre, wel de eindeloze watermassa die de deelnemers drie weken lang gevangenhoudt. Met de blik op niks dan oceaan worden ze met zichzelf geconfronteerd én leren ze elkaar merkwaardig snel kennen. Dat zorgt voor een openhartigheid die je niet kunt faken of forceren, en voor pakkende, grappige en vooral herkenbare tv. Als ze het met elkaar over hun professionele onzekerheden, echtscheidingen of het missen van hun kroost hadden, bleken die sterren zowaar mensen als u en ik te zijn.

Alle integriteit ten spijt wordt een programma als Over de oceaan natuurlijk finaal in de montagekamer in elkaar gepuzzeld. Dat ze daar bij Woestijnvis geweldig goed hun weg weten, wist u al, maar Jonas Geirnaert – aan boord een nooit opdrogende bron van zowel mopjes als trivia – onderstreepte het nog eens toen hij met een zweetband om het voorhoofd brood stond te kneden en daar in zijn fantasie een stoer jarentachtiganthem bij hoorde. ‘Maar je zult zien dat ze er achteraf weer iets als Mumford & Sons onder schuiven’, zei de ervaren tv-maker. En ja, hoor: hij werd op zijn wenken bediend.

Ella Leyers stond erbij en keek ernaar met de grijns die ons na acht afleveringen even vertrouwd is als de maaginhoud van Annelien Coorevits. Heerlijk programma.