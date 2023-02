‘Assisen’ mag dan al een misdaaddrama zijn, aan subtiel suggereren doet de reeks zelden

De eerste interactieve fictiereeks, zo omschrijft Play het rechtbankdrama Assisen. Ongetwijfeld oordeelde de kijker al mee in de dagen dat Hof van Assisen op het toenmalige TV1 populair was, of zelfs daarvoor, toen enkel de BRT bestond en iedereen bij gebrek aan beter naar Beschuldigde, sta op keek, maar nu is iedere kijker officieel tot jurylid uitgeroepen en zal hij, zij, hen op 15 maart 2023 bepalen of de voormalige sterdanseres Eveline Van Laecke (Violet Braeckman) in 2019 haar choreograaf, mentor en – o, verrassing – minnaar Samuel Indria (Geert Van Rampelberg) vermoord heeft. Vier jaar tussen daad en proces: mij lijkt het wat het lang om je wat er gebeurd is erg precies te herinneren, maar het zijn waarschijnlijk enkel recensenten die over zo’n details zeuren.

Het motief, zo geeft de rechter (Katelijne Damen) met strakke blik in de camera aan, is jaloezie. Omdat Van Laecke die avond voor het eerst niet op het podium stond, omdat ze vreest dat Indria een relatie heeft met de nieuwste prima ballerina en gewoon omdat het meisje van negentien dat een vrouw werd niet kan verkroppen dat de tijd aan haar lichaam knaagt.

Het is een onderliggende verhaallijn, hoe het aantikken van de jaren zo veel dieper snijdt in het leven van een vrouw die danst dan in dat van een man die dansen bedenkt. Voor wie dat niet doorheeft, wordt het nog even letterlijk gezegd. ‘Jij bent te oud voor zo’n rollen’, aldus Indria tegen Van Laecke. En ook: ‘Je lijft trekt het niet meer. Ik kan mijn werk niet afzwakken voor u.’

Assisen is een programma dat net als De mol het samen kijken en zoeken in huiskamers wil bevorderen.

Maar Indria is niet volledig een ongevoelige braakbal. Hij biedt Van Laecke de kans zijn nieuwste muze te coachen. Zij stemt in. Al is het onduidelijk of dat uit volle overtuiging is of omdat ze nooit geleerd heeft om nee tegen hem te zeggen. Dat de machtsverhoudingen binnen een dansgezelschap schever kunnen wegzakken als de toren van Pisa weten we sinds Jan Fabre. Geen wonder dat ook in deze reeks MeToo om de hoek loert. Opnieuw ligt het er vingerdik op. Assisen mag dan al een misdaaddrama zijn, aan subtiel suggereren doet de reeks zelden. Officieel is het niet de choreograaf die te handtastelijk is, wel de fysiotherapeut, gespeeld door Michaël Pas. Ook dat is een bijzonderheidje aan deze reeks: het is een reünie van acterend Vlaanderen. Van Vic De Wachter over Gilda De Bal tot Bart Van Avermaet, ze spelen allemaal mee. Die laatste zou ik trouwens in de gaten houden. Zo stuurs dat hij in de camera tuurde, het kan niet anders of hij heeft iets te verbergen.

Al is het nog maar de vraag of je daar als jurylid rekening mee mag houden. Want hier wringt het met Assisen op tv. De rechter wijst de kijker er streng op dat hij enkel rekening mag houden met wat er in de rechtszaal verteld en getoond wordt. Toen Assisen nog gewoon een theaterconcept was, klopte dat. Het publiek kreeg niets meer te zien of te horen dan wat er op scène door beschuldigden en opeenvolgende getuigen verteld werd. Assisen op tv doet wat een serie hoort te doen om niet mateloos te vervelen. Ze toont wat niet gezegd wordt. We zien hoe Indria en Van Laecke met elkaar omgaan, hoe die relatie verzuurt, hoe de echtgenote en de zoon van Indria van hem vervreemd zijn geraakt en – niet onbelangrijk detail – hoe Van Laecke de parels van haar gebroken halsketting die naast het levenloze lichaam van Indria liggen haastig bij elkaar raapt. Je ziet meer dan wat een jury in een rechtbank te weten komt. Maar laat dat het amateuristische speurwerk vooral niet bederven. Assisen is een programma dat net als De mol het samen kijken en zoeken in huiskamers wil bevorderen. In die zin is het bijna een maatschappelijk project en daar kan een mens toch enkel blij mee zijn, niet?