‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ duikt in de achtergrond van de zwarte queen

In de prequel Queen Charlotte: A Bridgerton Story zet Golda Rosheuvel opnieuw een vorstelijke pruik op.

In de podcast Just for Variety onthulde actrice Golda Rosheuvel vorig jaar dat een lesbische regisseuse haar aan de start van haar carrière had geadviseerd niet uit de kast te komen. Ze hadden het over out and proud zijn, en of Goldheuvel in interviews moest zeggen dat ze lesbische is. Het antwoord van de regisseuse was een resoluut neen. ‘Je moet dat absoluut niet doen. Het kan of het zal je acteercarrière verwoesten’, werd haar verzekerd. Rosheuvel liet het advies links liggen. ‘Ik verlies liever mijn werk dan dat ik niet trouw blijf aan mezelf’, reageerde ze in de podcast. ‘Ik wil niet in een branche werken waar ik niet welkom ben. Dat is niet hoe ik ben opgevoed.’

Wat moet die regisseuse nu wel denken? De 52-jarige Rosheuvel won in april vorig jaar een Equality Award op het gala van de Human Rights Campaign in New York voor haar inzet voor gelijke lgbtq+-rechten. ‘Niemand zou moeten kiezen tussen publiekelijk uit de kast komen en een succesvol acteur zijn’, zei ze in haar dankwoord.

Twee seizoenen (en tegen Kerstmis allicht een derde) al speelt Golda Rosheuvel de sceptische koningin Charlotte in Bridgerton, een van de hotste Netflixreeksen van de laatste jaren. In de spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story wordt nu haar achtergrond uitgediept. Bij de start van het eerste seizoen leek queen Charlotte weinig meer dan de fantasie van een pruikenmaker, een met juwelen getooid boegbeeld met een laatdunkende grijns. Maar ergens in de loop van dat seizoen werd ze een cultfiguur. Als een soort fixer beslist Charlotte welke jonge vrouw de meest begeerde hertog of burggraaf zal binnenhalen door haar tot diamant van het seizoen te kronen. Terwijl de jongere personages hun beste glimlach tevoorschijn proberen te halen, werd Charlotte de queen van de pruillip (op YouTube vindt u een compilatiefilmpje getiteld Queen Charlotte Being a Mood for Four and a Half Minutes Straight).

En Charlotte komt niet eens voor in de populaire liefdesromans van Julia Quinn waar Bridgerton op gebaseerd is. Het is trouwens voor het eerst dat deze Britse monarch een zwarte vrouw is op tv. Daarmee wordt niet alleen op de tijdgeest ingespeeld, maar ook verwezen naar een gecontesteerde theorie: sommige historici beweren dat de echte koningin Charlotte, die in 1744 in Duitsland geboren werd, Afrikaans bloed had. Googel koningin Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, en je komt al snel uit bij een historicus genaamd Mario de Valdes y Cocom, die stelde dat de koningin, hoewel Duits, rechtstreeks afstamde van een zwarte tak van de Portugese koninklijke familie.

Rosheuvel maakt zich weinig zorgen over het waarheidsgehalte. ‘Er ontstond een wat-alsidee’, zei ze in The Guardian. ‘Wat als koningin Charlotte een persoon van kleur is? Wat doet dat met de wereld die we proberen te creëren?’ Ze zegt dat showrunner Chris Van Dusen daarmee niet zozeer aan kleurenblinde casting deed dan wel aan bewuste casting. ‘Omdat we deze wereld bewust creëren. En daarmee wordt de representatie die we in onze eigen wereld zien weerspiegeld.’

Rosheuvel hoefde niet veel research te doen om haar personage te begrijpen, omdat haar moeder haar al had laten kennismaken met de wereld van de Britse high society. ‘Telkens als ik me in queen Charlotte verkleed, breng ik hulde aan mijn moeder’, zei ze in Tatler. ‘Ze komt uit een Londense familie uit de hogere middenklasse. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden ze butlers. Mijn grootvader was hoofd van Colet Court (een privéschool, nvdr.), mijn oom was bisschop van Barbados en later aartsbisschop van Jamaica. Toen mijn moeder hem daar eens bezocht, had ze een diner met prinses Margaret.’

In Queen Charlotte speelt India Ria Amarteifio een jonge Charlotte. Maar ook Rosheuvel blijft op de troon zitten als de oudere versie. En zo wordt de verhaallijn in de Regency-tijd van Bridgerton aan Charlottes origin story, zo’n dertig jaar eerder, gekoppeld. Charlotte, toen nog een prinses, laat er voor het eerst haar oog vallen op haar toekomstige echtgenoot, koning George III (Corey Mylchreest).

Amarteifio kan nog niet zoveel adelbrieven voorleggen als haar oudere versie. De 21-jarige Britse actrice, die debuteerde in de West End en in een aflevering van Sex Education te zien was, prijkte begin dit jaar wel in de Variety-lijst van tien Britten om in de gaten te houden. Op de rode loper van een speciale screening van Queen Charlotte voor fans, zei Rosheuvel: ‘Het enige advies dat ik haar heb gegeven, was dat ze de rol in handen moest nemen en zich eigen moest maken.’

