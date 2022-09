Presentator Trevor Noah verlaat ‘The Daily Show’ na zeven jaar

Komiek Trevor Noah, presentator van The Daily Show op de Amerikaanse kabelzender Comedy Central, gaat het programma verlaten dat hij de afgelopen zeven jaar heeft gehost. Noah kondigde zijn vertrek aan in zijn eigen programma.

Noah is sinds 2015 presentator van de 25 jaar oude The Daily Show. Destijds nam hij het stokje over van Jon Stewart, de komiek die het satirische nieuwsprogramma groot had gemaakt. Het is onduidelijk wanneer Noah de show zal verlaten.

Tijdens zijn tijd als presentator won Trevor onder meer een Emmy Award. Hij was ook al eens presentator van de Grammy Awards en het White House Correspondents Dinner, en verscheen in films.