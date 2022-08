Play4 lanceert ‘serieuzere’ actuashow met Gert Verhulst

Vanaf september zal op Play4 vier keer per week een nieuwe actualiteitstalkshow te zien zijn met Gert Verhulst. Het programma zal “De Tafel van Vier” heten en moet “serieuzer” worden dan “De Cooke & Verhulst Show”. Het zal live worden uitgezonden vanuit Antwerpen, zo heeft de zender aangekondigd.

Tijdens de coronacrisis zag Play4, een zender van Telenet, nieuwshongerige kijkers massaal afstemmen op de actuaprogramma’s van vrt en VTM. “We misten relevantie”, erkent programmadirecteur Annick Bongers. “Er is zoveel gaande in de wereld. Ook wij moesten iets brengen voor onze kijkers. We gaan de leemte proberen opvullen.”

En zo ontstond het idee om Gert Verhulst een actualiteitstalkshow te laten maken. Van maandag tot en met donderdagavond zal hij telkens om 20 uur met vier gasten de onderwerpen van de dag bespreken. “Het zal gaan om onderwerpen die leven in Vlaanderen en die mensen raken. Een heel breed spectrum van onderwerpen moet kunnen. Er zijn geen taboes en serieuze onderwerpen gaan we niet mijden. Maar het moet ook plezant blijven”, aldus Bongers.

Gert Verhulst had volgens de programmadirecteur zin om de serieuzere toer op te gaan. “Hij weet wat er leeft en kan de juiste vragen stellen, die ook thuis aan de keukentafel worden gesteld”, legt Bongers uit. Vooral onbekende Vlamingen zullen aan het woord komen, maar Play4 hoopt ook politici en experten te lokken.