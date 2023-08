Nederlandse acteur Thijs Römer veroordeeld tot cel- en werkstraf in zedenzaak

De Nederlandse acteur Thijs Römer is dinsdag door de rechtbank in Assen, in de provincie Drenthe, veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. De rechtbank legt hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur.

Verder dient hij zich te laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Römer was niet bij de uitspraak aanwezig, zijn advocaat evenmin. Een van de drie slachtoffers was wel aanwezig in de rechtszaal.

De rechtbank acht bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren.

‘De verdachte heeft doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht van de slachtoffers die tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren’, aldus de rechtbank. ‘Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met de verdachte te verliezen. De rechtbank neemt het verdachte uiterst kwalijk dat hij met zijn onbetamelijke gedrag de grenzen van deze minderjarige slachtoffers heeft overschreden.’

Zelf zou Römer ook foto’s van zijn eigen geslachtsdeel naar zijn slachtoffers hebben gestuurd tijdens de expliciete en seksueel getinte gesprekken die hij onder meer via WhatsApp met zijn jonge fans voerde.

De opgelegde celstraf is hoger dan de strafeis. Het Openbaar Ministerie had negentig dagen cel geëist, waarvan 89 dagen voorwaardelijk.