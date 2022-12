Naast Geena Lisa ook Saartje Vandendriessche ontslagen door de VRT

Ook presentatrice Saartje Vandendriessche zou zijn ontslagen door de openbare omroep. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag. De VRT zelf wenst niet te reageren en zegt ‘geen namen bekend te maken’. Vandendriessche was onder andere een van de gezichten van Vlaanderen Vakantieland.

Dinsdag werden 41 medewerkers ingelicht over hun ontslag. Zij zullen in het kader van het transformatieplan eind dit jaar gedwongen moeten stoppen. De ontslagronde zou Eén en Canvas in verhouding het hardst hebben getroffen. Naast Vandendriessche zijn er nog andere bekende namen met wie de omroep de samenwerking stopt, zoals presentatrice Geena Lisa en reportagemaakster Annick Ruyts.

Vandendriessche reageerde en stelde in een bericht op Facebook dat ze niet meer in dienstverband werkt voor de VRT. ‘Reeds enige tijd waren er gesprekken met de VRT ivm met het omzetten van mijn bediendenstatuut naar een zelfstandig statuut’, klinkt het. ‘Zowel de VRT en ikzelf staan nog open voor toekomstige samenwerkingen.’

De raad van bestuur van de VRT keurde het transformatieplan 2023-2025 een week geleden goed. Het aantal gedwongen ontslagen werd verminderd tot ongeveer 68, tegen een initieel aantal van 116. Behalve de gedwongen ontslagen, omvat het ook het niet vervangen van een vijftigtal natuurlijke uitstromers en het uitbesteden van de productie van Thuis. De soap zal vanaf begin volgend jaar geproduceerd worden door productiehuis Eyeworks.