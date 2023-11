Matthew Perry-stichting moet andere verslaafden helpen

In de Verenigde Staten is vrijdag een stichting opgericht in naam van de pas overleden Friends-acteur Matthew Perry. De Matthew Perry Foundation moet anderen helpen in hun strijd tegen verslavingen.

Matthew Perry werd vorige week zaterdag dood aangetroffen in zijn jacuzzi in Los Angeles. De 54-jarige acteur worstelde zijn hele leven met een alcohol- en drugsverslaving. Zijn nabestaanden hebben nu de Matthew Perry Foundation opgericht om andere verslaafden te kunnen helpen.

De Friends-acteur zette zich tijdens zijn leven al in voor lotgenoten, en liet in 2022 nog optekenen dat hij na zijn dood vooral herinnerd wilde worden voor de dingen die hij deed om anderen te helpen.