John de Mol wist mogelijk van meer meldingen over ‘The Voice’-bandleider Rietbergen

De Nederlandse tv-maker John de Mol zou mogelijk op de hoogte zijn geweest van meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door voormalig The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen. Dat meldt de onlineserie BOOS op basis van anonieme bronnen. Deze meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa. Het is niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld.

Ook is er een telefoongesprek te horen tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie die verrast waren door de reactie van De Mol, in de aflevering van BOOS over The Voice van begin dit jaar. De Mol zei daarin dat hij van één melding tegenover Rietbergen wist. In het opgenomen gesprek tussen de twee anonieme personen is te horen dat vier vrouwen, onder wie medewerkers, melding hebben gedaan. Volgens presentator Tim Hofman hebben meerdere bronnen aan BOOS laten weten dat de productieleiding wist van het wangedrag van Rietbergen.



John de Mol liet woensdag al weten dat hij een gesprek met de makers van BOOS had afgewezen. De Talpa-baas had naar eigen zeggen gevraagd of hij van tevoren het materiaal mocht inzien waaruit zou blijken dat hij van meerdere meldingen tegenover Jeroen Rietbergen op de hoogte was geweest. ‘Er is ons vervolgens een transcript gestuurd van een heimelijk opgenomen telefoongesprek en een aantal berichtjes’, liet De Mol weten in een verklaring. ‘De transcriptie van het opgenomen telefoongesprek was geanonimiseerd en geredigeerd. Mede daardoor was het gesprek nauwelijks te begrijpen. Dat maakte het lastig om daarop te reageren.’

Ook noemde hij het een ‘valse beschuldiging’. Rietbergen was de muzikaal leider van het programma ‘The Voice’ en destijds de vriend van Linda de Mol, de zus van John. De Mol erkende in een vorig gesprek met Hofman dat hij inderdaad op de hoogte was van één melding en dat hij Rietbergen hierop had aangesproken.